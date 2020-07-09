IQOO Z1x 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

IQOO Z1x 5G, Snapdragon 765G işlemcisi, 8 GB'a kadar RAM'i, 120 Hz ekranı ve 5.000 mAh bataryası ile orta seviyenin en iddialı modellerinden biri olarak tanıtıldı. Cihaz, sunduğu tüm özelliklere rağmen iyi bir fiyat sunuyor diyebiliriz.

Popüler akıllı telefon üreticisi Vivo’nun alt markası olan IQOO, dikkat çekici özelliklere sahip yeni akıllı telefonu IQOO Z1x 5G’yi Çin’de düzenlediği bir etkinlik ile tanıttı. Adından da anlaşılabileceği gibi 5G desteğine sahip olan cihaz, Qualcomm’un orta-üst düzey işlemcisi Snapdragon 765G’den güç alıyor. Ayrıca cihazda 8 GB’a kadar LPDDR4x RAM, 256 GB’a kadar UFS 2.1 dahili depolama birimi bulunuyor.

IQOO Z1x 5G’nin tasarımına baktığımızda, 2020 model bir akıllı telefondan bekleyebileceğiniz tüm detayların yer aldığını görüyoruz. Arka tarafta kısmen renk geçişli, düz bir yüzeye ek olarak sol üst köşeye yerleştirilmiş dikdörtgen kamera kurulumu; ön tarafta seviyesine göre oldukça ince çerçeveler ve ön kamerayı ekranın sağ üst köşesine yerleştiren delikli tasarım.

20:9 en/boy oranına sahip 6,57 inçlik bir Full HD+ ekrana sahip olan IQOO Z1x 5G, bu ekranında 1080x2400 ekran çözünürlüğünün yanı sıra 120 Hz gibi orta segmentte görmeye alışık olmadığımız bir ekran yenileme hızı sunuyor. Cihazın ekranındaki kamera deliğinde ise f/2,0 diyafram açıklığına sahip, 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

IQOO Z1x 5G’nin arka tarafını çevirdiğimizde ise 48 MP’lik bir ana kamera ile karşılaşıyoruz. f/1,79 diyafram açıklığına sahip bu kamerayı sırasıyla f/2,4 diyaframlı 2 MP makro kamera ve yine f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 MP’lik üçüncü bir kamera destekliyor. 5.000 mAh’lik büyük bir bataryaya sahip olan cihaz, maksimum 33 W hızlı şarjı destekliyor.

Vivo IQOO Z1x 5G teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 6 GB/8 GB

Depolama: 64 GB/128 GB/256 GB

Ekran: 6,57 inç Full HD+ 120 Hz IPS LCD

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh, 33 W

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C

Vivo IQOO Z1x 5G fiyatı