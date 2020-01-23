Motorola'nın katlanabilir telefonu Razr'ın yeni çıkış tarihi açıklandı. Daha önce çıkış tarihini erteleyen şirket yeni çıkış tarihini 6 Şubat olarak belirledi.

Katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürecek ilk şirketlerden biri olan Motorola, merakla beklenen Razr cihazının çıkış tarihini açıkladı. Şirket, Razr’ın daha önce ertelenen çıkış tarihini 6 Şubat olarak belirledi. Yani Motorola’nın katlanabilir telefonu, Samsung’un yeni katlanabilir telefonundan daha önce piyasaya çıkacak.

Motorola Razr’ın ön sipariş tarihiyse 26 Ocak olarak açıklandı. Yani bugünden yalnızca üç gün sonra Motorola Razr satışa çıkacak. Motorola’nın katlanabilir cihazının satış fiyatıysa 1.499 dolar (yaklaşık 8.900 TL + vergiler) olarak belirlendi. Samsung Galaxy Z Flip’in fiyatının ise 1.300 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

Motorola Razr özellikleri:

Birkaç hafta önce tanıtılan Motorola Razr, 6,6 inç boyutunda 21:9 oranlı bir ekranı barındıracak ve OLED teknolojisinden yararlanacak. Ekran çözünürlüğü ise 2142x876 olacak. Cihaz, Galaxy Z Flip ile aynı şekilde dikey olarak katlanan bir tasarıma sahip.

Motorola’nın ön yüzünde bulunacak ekran 2,7 inç boyutunda olacak. Bu ekranın çözünürlüğüyse 600x800 piksel. Cihaz donanım tarafında Snapdragon 710 işlemciyi, 6 GB RAM’i, 128 GB depolama alanını ve 2.510 mAh bataryayı barındıracak.

Motorola Razr, 16 MP çözünürlüğünde bir kamera gelecek ve yanında 5 MP’lik ayrı bir kamera sunacak. Cihazın en ilginç özelliklerinden biri ise herhangi bir SIM girişine sahip olmaması. Tüketiciler bu telefonu kullanmak için e-SIM kullanmak zorunda olacak.

Motorola Razr özellikleri: