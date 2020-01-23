5G'li OPPO Cihazın Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun henüz adı belli olmayan 5G destekli bir akıllı telefon modeli ortaya çıktı. Telefona ait herhangi bir görsel yer almazken cihazın birçok donanım özelliği belli oldu.

Gizemli bir 5G destekli OPPO cihazı, Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nda (TENAA) ortaya çıktı. Bakanlıkta ortaya çıkan bilgilerde cihazın model numarasının PCLM050 olduğu görülürken cihazla ilgili herhangi bir görüntü ortaya çıkmadı.

Cihazın donanım özellikleri

Cihazın 5G destekli olması ve model numarası haricinde ortaya çıkan bazı donanım özellikleri de bulunuyor. 180 gram ağırlığa sahip olan telefonun boyut ölçüleri ise 160,3 x 74,3 x 7,96 mm olarak ortaya çıktı. Telefonun bu ağırlığı ve boyutu, model numarası PDCM00 / PDCT00 olan OPPO Reno 3’le benzerlikler gösteriyor. Dolayısıyla bu yeni cihazın, yeni bir Reno 3 sürümü olma ihtimali bulunuyor.

OPPO PCLM050 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü 6,4 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. 3.935 mAh değerinde bir bataryaya sahip olan cihazın 30 W hızlı şarj desteği sağlayan 3C sertifikalarına sahip olduğu da geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

Reno 3, 2,2 GHz sekiz çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyordu. OPPO PCLM050’nin ise 2,4 GHz sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olduğu görülüyor. Bu bilgiler, cihazın Snapdragon 765G işlemciye, 8 GB RAM’e ve 128 / 256 GB dahili depolama alanına sahip olabileceğini gösteriyor.

Günümüz akıllı telefonlarının en önemli donanımlarından bir tanesi olan kamera tarafında OPPO PCLM050’nin 32 MP’lik bir selfie kamerasına sahip olacağı görülüyor. Cihazın arka tarafında 48 MP, 8 MP, 2 MP ve 2MP değerinde dört kamera yer alıyor.

OPPO PCLM050 özellikleri