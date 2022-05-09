Motorola, Yeni Bir Katlanabilir Telefon Geliştiriyor

Telefon üreticilerinin en büyük öncülerinden biri olan Motorola, Razr serisinden ayrı olarak yeni bir katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor.

Geçmişte en çok ürettiği tuşlu katlanabilir telefonlarıyla tanıdığımız ünlü telefon üreticisi Motorola, yeni bir habere göre piyasaya bir katlanabilir telefon daha çıkartacak. Motorola’nın bu akıllı telefonu klasik yukarıdan aşağıya katlanan bir ekrana sahip olacak.

Aslına bakarsanız yukarıdan aşağıya katlanan ekranlı akıllı telefonlar bir süredir piyasada varlar. Bunu daha önce TCL ve Oppo gibi markalar denedi ancak başarılı bir sonuç elde edemedi. Hatta LG de geçtiğimiz sene bunu denemişti ancak şirket daha sonra akıllı telefon işini komple kapatmıştı.

Motorola’nın yeni akıllı telefonunun kod adı ‘Felix’

Tabii ki bu işin üstatlarından biri olan Motorola böyle bir şey duyurunca beklenti yüksek oluyor. Her ne kadar şu an için cihaza dair bir telefon ya da bilgi bulunmasa da daha önce gördüğümüz aynı model cihazlardan farklı bir şeyin karşımıza çıkacağı aşikar.

Motorola "Felix", görünüşe göre varsayılan olarak daha kompakt bir boyutta olacak ancak ekranı "üçte bir" daha uzun yapan katlanabilir bir modele sahip olacak. Yani cihaz, Galaxy Z Flip 3 tasarımına benzer bir şekilde hareket edebilir.

Motorola Felix’in ne zaman geleceği belli değil ancak mevcut test aşamaları, cihazın resmi bir lansmandan en az bir yıl uzakta olduğunu gösteriyor. Motorola ayrıca, yakında piyasaya sürülecek olan “Maven”den ayrı olarak Razr serisinde “Juno” olarak bilinen başka bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde de çalışıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.