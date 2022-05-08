Motorola Razr 3'ten Yeni Detaylar ve Görüntüler Sızdırıldı

Motorola’nın önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmesi beklenen katlanabilir telefonu Razr 3'ten yeni görüntüler ve detaylar ortaya çıktı. Cihazın tasarımı ve teknik özellikleri lansman öncesi tekrar ortaya çıktı.

Akıllı telefon üreticileri, ikinci çeyreğe girilmesiyle birlikte yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Apple’ın yeni iPhone’ları için geri sayım başlamışken, Samsung ise Flip 4 ve Fold 4 için artık sona doğru geldi.

Öte yandan pazarda çok aktif olmayan Motorola’da yeni bir telefon hazırlıyor. Flip benzeri tasarımı sürdürecek şirket, yeni Razr 3 modeliyle karşımıza çıkacak. Kağıt üstü ve render görüntüleriyle daha önce ortaya çıkan cihazın, ilk görüntüleri sızdırıldı.

Motorola’nın yeni Razr 3 modeli çok yakında geliyor

Sınıfında en iyi özelliklerle donatılacak Motorola Razr 3'ün, Samsung’un Flip serisine rakip olarak gelmesi bekleniyor. Sızdırılan görsellere baktığımızda cihaz, çift kameralı bir sisteme sahip olacak. Diğer yandan cihazın genel tasarımı, katlandığında Z Flip modelindeki gibi bir hal alacak. Bu da Samsung’un Flip serisiyle benzerliğini gösteren bir başka detay.

İddialara göre teknik özellik olarak ise Motorola Razr 3, Android telefonların en iyi yonga setiyle gelecek. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen1 işlemciden alacak cihaz, performans tarafında üst düzey deneyim sunacak. Diğer yandan cihazda; 8/12 GB ve 256/512 GB depolama seçeneklerine yer verilecek.

Öne çıkan diğer bilgiler arasında Razr 3’ün 6,2 inç Full HD+ ekran ile geleceği, çift arka kamera ile donatılacağı ve 50 Megapiksel ana kamera kullanacağı yer alıyor. Ayrıca telefonun ön tarafında 32 Megapiksel yüksel çözünürlüklü selfie kamerasının bulunacağı iddia edildi. Tabii henüz lansmanı yapılmamış olan Razr 3 için ortaya atılan iddiaların doğruluğunu lansman sonrasında görebileceğiz. İlerleyen günlerde Samsung'un katlanabilir telefonuna rakip olup olamayacağını ise bekleyip göreceğiz.