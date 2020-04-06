Mount & Blade II: Bannerlord İncelemesi: Beklemeye Değdi mi?

Mount & Blade II: Bannerlord yıllar süren bekleyişin ardından TaleWorlds’ün resmi sitesinde ve Steam üzerinde erken erişimle 30 Mart tarihinde çıkış yaptı. Biz de oyun çıktığından beri uzun uzadıya deneyimleme fırsatı bulduk. Oyunla ilgili izlenimlerimizi de sizlerle paylaşıyoruz.

Yıllar süren bekleyiş sonunda bitti ve Mount & Blade II: Bannerlord’a kavuştuk. Oyun o kadar başarılı bir çıkış yaptı ki TaleWorlds bir blog yazısı paylaşarak herkese teşekkürlerini iletti. Ancak bir oyunun çok satması, her zaman o oyunun çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Hatta tarih, çok büyük beklentilere rağmen büyük hayal kırıklığı yaratan oyunlarla dolu.Peki Mount & Blade II: Bannerlord hangi tarafta? Uzun süren bekleyişin ardından sonunda bahar geldi mi? Oyun çıktığından bu yana yoğun bir şekilde deneyimleme fırsatı bulduk. Deneyimlerimizi sizlerle de paylaşmak istedik. Oyunun bu aşamada iyi ve kötü olduğu noktalara parmak basacağız.

İncelemeye geçmeden önce bir de uyarı yapmak istiyoruz. Oyun şu anda erken erişimde olduğu için incelememizde yer vereceğimiz çoğu şey değişime açık. Hoşumuza giden veya bizi rahatsız eden herhangi bir durum değişikliğe uğrayabilir. Oyunun nihai incelemesi için erken erişimden çıkmasını beklememiz gerekiyor. O zamana kadar erken erişimde değişiklikler oldukça bu yazımızda güncellemeye gideceğiz.

Bannerlord ismi nereden geliyor? Oyunun hikayesi:

Mount & Blade II: Bannerlord, serinin önceki oyunu olan Warband’in 210 sene öncesinde, Kalradya topraklarında geçiyor. Warband’den aşina olduğumuz krallıkların yerlerinde ise yine benzer kültüre sahip ancak farklı krallıklar bulunuyor. Mount & Blade serisi her ne kadar ana hikayesiyle değil, oyuncunun kendi hikayesini yazmasıyla bilinse de Bannerlord’un bir ana hikayesi var. Hatta ana hikayesi oyunun isminin de sebebini açıklar nitelikte. Nihai amacımız, çöken imparatorluğun sancağına(banner) ait parçaları bir araya toplayarak imparatorluğun kaderini belirlemek. Tüm parçaları birleştirince de “bannerlord”(sancak beyi) oluyorsunuzç

Gelişmiş karakter yaratma ekranı:

Bannerlord’a başlarken ilk olarak eski Mount & Blade oyunlarında da olduğu gibi bir karakter yaratma ekranı karşımıza çıkıyor. Burada önceki oyunlara göre çok daha ayrıntılı bir sistem yaratılmış. Karakterin vücut yapısı ve yüzündeki çeşitli bölgeler ayrı ayrı değiştirilebiliyor. Karakterimizin görünüşünü ayarladıktan sonra eski oyunlardan da iyi bildiğimiz geçmiş oluşturma ekranı geliyor. Karakterimizin çocukluktan başlayarak yetişkinliğine kadar aşama aşama hangi dönemde ne yaptığını seçerek kendimize bir geçmiş oluşturuyoruz.

Geçmişimizle ilgili seçebileceğimiz her seçeneğin becerilerimize nasıl etkide bulunduğu bu sayfada yazıyor. Örneğin köken için seçilebilen farklı krallıklar, farklı harita koşullarında hız kazanmamızı sağlayabiliyor. Ayrıca geçmişimizi oluştururken seçtiğimiz şeyler karakterimizin ticaret ya da savaşçı kişiliğini oluşturmamızda büyük rol oynuyor.

Oyunun temellerini öğrendiğimiz eğitim alanı:

Karakterimizi yarattıktan sonra oyun bizi ilk olarak bir eğitime alıyor. Hem hangi tuşun ne işe yaradığını hem de oyundaki amacımıza dair ilk bilgilerimizi burada ediniyoruz. Dilersek eğitim kısmını geçebiliyoruz ancak oyunu ilk defa oynarken kesinlikle eğitim alanında bulunan her görevi tamamlayın. Oyunda dövüş sisteminin nasıl çalıştığını en başından öğrenmiş olun.

Eğitim alanından çıktıktan sonra oyunun devasa dünyasına ilk adımımızı atmış oluyoruz. Artık yanımızda kimse yok. Tek başımıza yepyeni bir maceraya başlıyoruz. Dilersek bir tüccar, dilersek bir paralı asker, dilersek de kendi krallığı olan bir hükümdar olma yoluna giriyoruz.

Kullanışlı ancak iyileştirilebilir bir arayüz:

Karşımızda önceki oyunlara temelinde bağlılığını koruyan ancak çok daha kullanışlı bir arayüz var. Şehir, kale ve köylerdeki karakterlerle konuşmak için tek bir tuşa basmak yetiyor. Mount & Blade gibi karakterlerle sık sık diyaloğa girdiğimiz bir oyunda böyle bir kolaylık sağlanması oyuncu deneyimi açısından büyük bir artı. Klanımız ve krallığımızla ilgili detaylı bilgiler alabildiğimiz bir sekme mevcut. Buradan sahibi olduğumuz dükkanları satabiliyor ya da ürettikleri malzemeleri değiştirebiliyoruz. Yani bazı küçük değişiklikler için harita üzerinde yolculuk yapmak zorunda kalmıyoruz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi arayüzün iyileştirilebilecek noktaları mevcut. Arayüzün işlevselliği şu anda iyi olsa da tasarımı konusunda bazı eksiklikler var. İlerleyen zamanlarda şimdikinden daha şık görünen bir arayüz görebiliriz.

Tamamen oynanışa odaklı bir yetenek ağacı:

Beceriler şüphesiz bir rol yapma oyununun en kritik noktasıdır. TaleWorlds de bunun farkında olacak ki karşımızda eskisine oranla çok daha kapsamlı bir beceri ekranı var. Ancak beceri ekranını iyi yapan asıl şey kapsamlı olması değil. Önceki oyunlara göre çok daha oynanış odaklı olması.

Beceri ağacının nasıl işlediğini bir örnekle anlatalım. Karakterimiz her seviye atladığında bir karakter puanı kazanıyor. Kazandığımız karakter puanını “Tek Elli Silahlar” becerisine verdiğimiz zaman o beceriyi öğrenme hızımız ve öğrenme limitimiz artıyor. Sonrasında tek elli silah kullanarak yaptığımız her savaş için “Tek Elli Silahlar” becerimiz yükseliyor.

Özü korunmuş bir dövüş sistemi:

Bannerlord’un bu aşamada en sorunsuz çalışan kısımlarından birisi dövüş tarafı. Eski oyunlarda kullanılan ve sevilen dövüş sistemi, Bannerlord’da da devam ettiriliyor. Yani sistem yine yön verme üzerine kurulu. Animasyonlar ise günümüzün büyük yapımlarına taş çıkaracak düzeyde değil ancak oldukça tatmin edici.

Dövüş sisteminin Warband’den asıl ayrıldığı nokta zorluğu. Oyuna ilk başlanıldığı zaman ilk işiniz bir arenaya girmek olursa ciddi düzeyde afallayabilirsiniz. Özellikle gerçekçi ayarlarda rakipleri alt etmek hiç kolay değil. Mekanikler her ne kadar temelinde korunmuş olsa da oyunun erken safhalarında alışmak için biraz zaman gerekiyor.

Zaman zaman çıldırtan görevler:

Görevler konusunda lafa Bannerlord’un bir sandbox oyunu olduğunu belirterek başlayalım. Oyunun nasıl ilerleyeceği tamamıyla oyuncuya kalmış durumda. Yani teoride hiçbir görev yapmadan oyunda çok ileri noktalara gelmek mümkün. Ancak oyunun erken safhalarında bu görevlere özellikle maddi açıdan çok ihtiyaç duyuluyor.

İşte tam bu noktada görev çeşitliliğinin azlığı fark edilmeye başlanıyor. Arka arkaya farklı karakterlerden aynı görevleri almaya başlayınca oyuncu deneyimi olumsuz etkileniyor. Mount & Blade deyince aklımızda canlanan ilk şey görev yapmak değil. Ancak yine de çeşitliliğin artması çok daha iyi bir deneyim sunardı.

Görevlerle ilgili can sıkıcı olabilen bir diğer nokta ise bazı görevlerde oyunun yeteri kadar bilgi vermemesi. Bir görevi aldıktan sonra kendinizi haritada ne yapacağınızı bilmez şekilde sağa sola bakarken bulabiliyorsunuz. Bazı görevlerde ise tam tersi şekilde oyun size nasıl ilerlemeniz gerektiğini ayrıntılı şekilde açıklıyor. Yani oyun güncellenmeye devam ettikçe bu konuda bir standart oturtulacak gibi görünüyor.

Paranın önemi Bannerlord’da daha önde: Ticaret sistemi

Mount & Blade oyunlarında ticaretin her zaman çok önemli bir yeri olmuştur. Hayatta kalabilmek için çok iyi bir savaşçı olmak yetmez. Aynı zamanda savaşlarda sizi galibiyete taşıyan ordunun maaşını ödeyebilmek gerekiyor. Eğer ticarete gerekli önemi vermezseniz, Bannerlord’da başarılı olmanız çok zor.

Bannerlord, ticaret sistemini Warband’e kıyasla birkaç adım öteye taşıyor. İstersek yerleşkelerde dükkanlar açabiliyor, kervanlar kiralayabiliyor ve hatta yolda karşılaştığımız kervanlardan hangi ürünün hangi şehirde daha ucuz olduğuna dair tüyolar alabiliyoruz. Yani oyunda zaman ayırdıkça daha da derinleşen, daha da kârlılaşan bir ticaret sistemi mevcut.

Gelelim ticaret tarafındaki sıkıntılara. Oyun henüz erken erişim aşamasında olduğu için gelirle ilgili denge sorunları mevcut. Örneğin oyun ilk yayınlandığı zaman bir dükkan günlük on binlerce dinar getiri sağlayabiliyordu. Daha sonrasında bunun önüne geçebilmek için bir yama ile dükkanlara 200 dinar gelir sınırı getirildi. 200 dinar çok az kalınca yeni bir yama yayınlanarak gelir dengesi yeniden düzenlendi.

Örsün başına geçip kendi silahlarımızı yapabiliyoruz:

Bir çok rol yapma oyununda yer alan ‘crafting’ sistemi sonunda Bannerlord ile birlikte Mount & Blade evrenine de giriş yapmış oldu. Demircilik adı altında envanterimizde bulunan araç-gereçleri eriterek malzemeler elde ettiğimiz, sonrasında ise elde ettiğimiz malzemelerle kendi silahlarımızı yapabildiğiniz bir sistem bulunuyor.

Tabii ki karakter becerileri arasında demircilik isminde bir yetenek var. Her silah için gereken demircilik seviyesi değişiyor. Eğer demircilik becerimiz silahın gerektirdiği seviyenin altındaysa silahı yine de üretebiliyoruz. Ancak hasarı, uzunluğu veya savurma hızı gibi özellikleri tahmin edilenden daha düşük olan bir silah ortaya çıkıyor.

Komutanlık dersi veren kuşatmalar:

Kuşatmalar Bannerlord ile bir hayli değişen şeylerden biri. Hem saldırırken hem de savunurken zekice hamleler yapmak gerekiyor. Aksi takdirde avantajlı göründüğümüz savaşları bile büyük bir hızla kaybedebiliyoruz. Saldıran taraf da olsak, savunan taraf da olsak stratejik düşünerek doğru yerlere doğru yapıları inşa etmemiz gerekiyor.

Kuşatmalarla ilgili çok ciddi FPS kaybına yol açan bir hata bulunuyordu. Oyun piyasaya sürüldükten sonra yayınlanan yamalardan bir tanesiyle bu sorun büyük ölçüde ortadan kalktı. Hatta bu yama tam biz bu incelemeyi yazarken, kuşatmalarda yaşanan FPS sorunlarından bahsetmek üzereyken yayınlandı. :)

Giden gelmez oldu: Ölüm mekaniği

Ölüm mekaniği Bannerlord’un seriye getirdiği en büyük yeniliklerinden birisi. Böyle olması da çok doğaldı. Çünkü bu özellik sayesinde oyuncunun yönettiği karakter dahil, harita üzerinde bulunan bütün lordlar, leydiler, krallar ve kraliçeler bir gün ölerek yerini varislerine bırakıyor. Oyunu yüzlerce sene oynadığımız zaman, oyuna başlarken yarattığımız karakterin torununun torununun torununu yönetebiliyoruz. :)

Tabii tüm bunların olabilmesi için ilk olarak kendimize bir eş bulmamız gerekiyor. Daha sonra eşimizle zaman içerisinde çocuk ya da çocuklar yapıyoruz. Doğan çocukların özellikleri ve görünüşleri, ebeveynlerinin özelliklerine ve görünüşlerine göre şekilleniyor. Özetle ölüm mekaniği oyunun devamlılığı olması açısından çok iyi bir dokunuş.

Not: Ölüm mekaniği oyun ayarları içinden kapatılabiliyor.

Halkınızın mutluluğu da çok önemli: Yerleşke yönetimi

Kale ve şehir yönetimi Warband’de de bulunuyordu fakat oldukça basit bir sistemdi. Bannerlord ile birlikte yerleşkeler üzerinde sahip olunan hâkimiyet büyük ölçüde arttı. Yerleşkelere inşa edilebilen yapılar çeşitlendirildi. Ayrıca Warband’de bulunan köy yönetimi özelliği kaldırıldı. Köy yönetimleri, köylerin bağlı olduğu kaleler ya da şehirler aracılığıyla yapılıyor.

Yerleşkelerimizi doğru şekilde yönetmemiz, orada yaşayan halkın mutlu olması için çok önemli. Çünkü o yerleşkede yaşayan insanların vergileri doğrudan bizim cebimize giriyor. İnsanlar ne kadar mutlu olursa vergilerden kazancımız da o kadar yüksek oluyor.

Eğer yerleşke yönetimine vaktimizi ayırmak istemiyorsak, bir yerleşkenin valiliğine partimizde bulunan yoldaşlardan birisini atayabiliyoruzz. Böylece o yerleşkeyle ilgili yapılması gerekenler yoldaşımız tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak valiliği bir yoldaşımıza atayacaksanız, yönetimle ilgili becerilerine dikkat etmemiz gerekiyor.

Oyun görsel anlamda güçlü mü?

Bannerlord’un görsel kalitesi Warband’e oranla kat be kat iyi. Ancak iki oyun arasında 10 yıl olması bunu çok normal bir durum kılıyor. Ayrıca Warband’in grafikleri dönemine oranla biraz gerideydi. Bannerlord için de aynısını söylemek mümkün. Bannerlord günümüz oyunlarına göre daha mütevazı görseller sunuyor.

Peki Bannerlord’un mevcut görsel kalitesi ne kadar büyük bir eksi? Bu tamamıyla beklentilerle alakalı bir durum. Bir oyundan beklenilen şey gerçekçi görüntülerse Mount & Blade akla ilk gelecek oyunlardan değil. O yüzden bir Mount & Blade oyununun görsel kalitesini eleştirirken doku kaliteleri belki de dikkat edilmesi gereken son şeylerden birisi.

Görsel anlamda eleştirilecek asıl nokta karakter animasyonları. Ancak bahsettiğimiz karakter animasyonları savaş sırasında arka arkaya, hızlı bir şekilde yapılan hamlelerden dolayı oluşan gariplikler değil. Mount & Blade’deki gibi hızlı değişiklikler yapmayı gerektiren dövüş sistemlerinde, bu tarz bozulmalar yaşanması normal.

Karakter animasyonlarının göze hoş gelmeyen yanı daha çok diyalog ekranlarında göze çarpıyor. Şehir ve köylerde girilen diyaloglarda Bannerlord ile birlikte gelen yeni diyalog ekranına geçiş yapılıyor. Bu ekranda arka planda yaşayan bir dünya görülüyor. Ancak diyalog kurduğumuz karakterlerin sabit durması ve mimiklerindeki durgunluk, arka plandaki canlılığı bir nebze baltalıyor.

Oyunun huzur dolu ancak bir o kadar da moda sokan müzikleri:

Bannerlord’un en iyi yanlarından birisi kesinlikle arka planda durmadan çalan müzikler. Müziklerden bazıları Bannerlord için özel olarak bestelenmiş. Bazıları ise eski Mount & Blade oyunlarında duyduğumuz bestelerin yeniden düzenlenmiş hâli. Oyunun geçtiği dönem, arkada çalan müzikler tarafından oldukça başarılı ve özgün bir şekilde yansıtılıyor.

Peki karakter seslendirmeleri nasıl? Bu aşamada karakter seslendirmeleriyle ilgili olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek çok doğru değil. Çünkü erken erişim başladığında seslendirmelerin kısıtlı olacağı TaleWorlds tarafından belirtiliyordu. Oyunu oynarken de bu fark ediliyor. Şimdilik sadece belirli diyalogların seslendirmeleri eklenmiş. Öte yandan savaş sırasında askerlerin bağırışmaları, komutanlar tarafından verilen komutlar duyulabiliyor.

Mount & Blade II: Bannerlord için de modlar görecek miyiz?

“Oyundaki renkleri düzenleyen “Dro’s Color Correction” modu”

Mount & Blade: Warband’in Steam sayfasına girecek olursanız, modların seri için ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones başta olmak üzere, Mount & Blade dünyasına oturtulabilen neredeyse bütün eserlerin özenle hazırlanmış modları var. Bazı modlar o kadar iyi ki oyunu kökünden değiştiren bir eklenti paketi etkisi yaratıyor.

Bannerlord’da da bu durum devam edecek gibi görünüyor. TaleWorlds kendisine ait bir oyun motoru geliştirerek oyunun modlanabilirlik özelliğini korudu. Ancak oyun erken erişimde olduğu için mod geliştirirken kullanılan araçlar yayınlanmadı. Mod araçları, oyun daha stabil bir hâle geldiği zaman yayınlanacak. Büyük çaplı modları bu araçlar yayınlandıktan sonra görmeye başlayacağız.

Oyunda Türkçe var! Ama...

Bannerlord’da er ya da geç Türkçe dil desteği olacağını biliyorduk. Bilmediğimiz şey, bu desteğin erken erişim aşamasında olup olmayacağıydı. Oyun yayınlandıktan sonra desteklenen diller arasında İngilizce, Basitleştirilmiş Çince ve Türkçe dilleri olduğunu gördük. Peki oyunun Türkçesi şu anda ne kadar iyi durumda?

Bannerlord’un Türkçe dil seçeneğinin bu aşamada çok oturmuş olmadığını belirtelim. Özellikle yazı tipiyle ilgili sıkıntılar mevcut. Ancak dille ilgili sorunlar yalnızca Türkçe için geçerli değil. Bazı noktalarda İngilizce dilinde de çeşitli hatalarla karşılaşılabiliyor. Her ne kadar bu hatalar oyunu oynanılamaz hâle getirmiyor olsa da yerelleştirmedeki sorunların giderilmesini dört gözle bekliyoruz.

Erken erişim süreci hareketli geçiyor:

Mount & Blade II: Bannerlord’un erken erişimle çıkış yapacağı açıklandığı zaman bazı oyuncular bu duruma tepki göstermişti. Tepkiler genel olarak zaten yeterince çok beklendiği üzerine kuruluydu. Son zamanlarda erken erişim modelini suistimal eden oyunların bulunması da bu tepkilere biraz zemin hazırladı. Ancak şu anda görünen o ki TaleWorlds erken erişimi faydalı kullanıyor.

TaleWorlds, erken erişimin pek de yaygın olmadığı bir dönemde bu modeli benimseyen bir şirket. Önceki Mount & Blade oyunlarında da tercihleri bu yönde olmuştu. Toplulukla fikir alışverişi yaparak oyunda değişikliğe gitmeyi de seviyorlar. Oyunun çıkışından sonraki süreçte her gün yeni bir güncelleme yaptılar. Bu güncellemelerde genel olarak oyuncular tarafından parmak basılan noktalarda iyileştirmeye gittiler.

Sonuç olarak, Mount & Blade II: Bannerlord erken erişimde olduğunu hissettiriyor olsa da serinin sevenleri tarafından şu anda keyif alarak oynanılabilecek bir durumda. Yine de eğer çok sabırsız değilseniz, tercihinizi oyunu nihai çıkışına daha yakın bir aşamada, sorunlarından arınmış, içerik bakımından da daha zengin bir durumdayken oynamaktan yana kullanabilirsiniz. Şimdilik Kalradya’dan aktaracaklarımız bu kadar.