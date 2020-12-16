Mount & Blade II: Bannerlord’a Türkçe Dublaj Getiren Mod

Bir oyunsever, ardında Türk isimlerin olduğu popüler oyun Mount & Blade II: Bannerlord için bir Türkçe dublaj modu oluşturdu. Bu mod, oyundaki ana karakter ile bazı askeri birliklerin Türkçe konuşmasını sağlıyor. Mod, deneyimleyen pek çok oyuncu tarafından da beğenilmiş durumda.

Türkiye'yi, video oyun sektöründe temsil eden isimlerden bir tanesi hiç şüphesiz TaleWorlds. Merkezi Ankara'da bulunan şirket, 2008 yılında Mount & Blade isimli bir oyun duyurmuş, milyonlarca oyunseveri kendine hayran bırakmayı başarmıştır. Şirket, birkaç ay önceyse Mount & Blade II: Bannerlord'la oyuncuların karşısına çıktı. Bu oyun da en az ilki kadar beğenildi. Şimdiyse bir hayran, Mount & Blade II: Bannerlord için Türkçe dublaj modu yayınladı.

Mount & Blade II: Bannerlord, Türkçe arayüz ve altyazılara sahip olan bir oyun. Ancak oyundaki tüm seslendirmeler, bugüne dek sadece İngilizceydi. "Onur Ali Şahin" isimli bir oyunseverse hazırladığı bir mod ile, bu durumun değişmesini sağladı. Proje henüz başlangıç aşamasında olsa da pek çok Mount & Blade II: Bannerlord oyuncusu, bu modu memnuniyetle karşılayacak gibi görünüyor.

Bu mod sayesinde ana karakter ve bazı askeri birlikler, Türkçe konuşmaya başlıyor

Şahin, hazırladığı oyun moduyla ilgili yaptığı yaptığı açıklamalarda, bu modun sadece "male voice 1" seslendirme ayarında kullanılabilir olduğunu ifade ediyor. Modun yüklenmesiyle birlikte ana karakter ve bazı askeri birliklerin seslerinin Türkçe olduğunu söyleyen Şahin, şu ana dek 295 adet ses dosyasının değiştirildiğini, ilerleyen süreçte sayının artabileceğinin sinyallerini verdi. Şahin'e bu proje kapsamında, iki ses sanatçısı eşlik etti.

Mount & Blade II: Bannerlord için hazırlanan Türkçe dublaj modunu deneyimleyen pek çok oyunsever, modu genel olarak beğendiklerini söylüyor. Ayrıca bazı oyuncular da bu modda bir hata olduğunu belirtiyorlar. Ancak Şahin bu sorunun farkında ve düzeltmek için çözüm arayışlarına devam ediyor. Peki Mount & Blade II: Bannerlord'un Türkçe dublaj modunu nasıl yükleyeceksiniz?

Mount & Blade II: Bannerlord'un Türkçe dublaj modunu yüklemek için yapmanız gerekenler

Burada bulunan bağlantıyı kullanarak modu yüklemek için gerekli olan dosyaları indirin .

. İndirdiğiniz .rar uzantılı yapının içindeki dosyaları, oyunu yüklediğiniz klasör içinde bulunan " Sound/PC " yoluna kopyalayın.

" yoluna kopyalayın. Artık bu oyunu Türkçe dublajlı haliyle oynayabilirsiniz.

Mount & Blade II: Bannerlord ile henüz tanışmadıysanız, burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun Steam sayfasına erişebilirsiniz.