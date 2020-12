Epic Games'in Ücretsiz Dağıtacağı Oyunlar Ortaya Çıktı

Epic Games'in yıl sonu kampanyasında ücretsiz olarak dağıtacağı 15 oyunun sızdırıldığı iddia ediliyor. Paylaşılan listeye göre Epic Games'in yıl sonu kampanyasında dağıtacağı oyunların toplam değeri 2.000 TL'yi aşıyor.

2020'nin son günlerini yaşadığımız bugünlerde, oyuncuların yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanıyor. Örneğin kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Epic Games'in 15 gün boyunca her gün bir ücretsiz oyun dağıtacağını aktarmıştık. Sabah saatlerindeyse sektörün önemli isimlerinden Ubisoft, benzer bir etkinliğin başladığını duyurmuştu.

Ubisoft'un başlattığı kampanyanın ne kadar heyecan verici olacağı tartışılır olsa da Epic Games'in -önceki ücretsiz oyun kampanyalarının da referansıyla-oyunseverleri memnun etme konusunda başarılı olsacağı tahmin ediliyor. Şu sıralar sosyal medyada paylaşılan bir liste, bu tahminleri destekliyor.

Epic Games'in ücretsiz dağıtacağı oyunları gösterdiği öne sürülen liste

Epic Games tarafından yapılan açıklamalarda, kampanyanın 17 Aralık'ta başlayıp, 31 Aralık'ta verilecek son oyunla biteceği ifade edilmişti. Sosyal medya platformlarında paylaşılan liste, 17 Aralık itibarıyla ücretsiz olarak dağıtılacak oyunları tek tek sıralıyor. Çoğu popüler olan oyunlar, oyuncuların paralarının cebinde kalmasını sağlayacak gibi görünüyor. Ancak listenin henüz resmi olarak onaylanmadığının altını çizelim.

Yapılan paylaşıma göre Epic Games, 17 Aralık'tan başlayarak sırasıyla; Dying Light, Resident Evil 7, The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassin's Creed Origins, Metal Gear Solid V, The Evil Within 2, Far Cry 5, Fallout 4, Borderlands 3, Monster Hunter World, Dragon Age Inquisition, Horizon Zero Dawn, Ghost Recon Breakpoint ve Hitman 2'yi ücretsiz olarak dağıtacak. Bu oyunları Steam üzerinden satın almak istediğinizde ise yapmanız gereken ödeme şu şekilde olacaktı;