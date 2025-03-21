Mountain & Blade II: Bannerlord'un yeni DLC'si War Sails resmen duyuruldu. Bu DLC, oyuna deniz savaşları getirecek.

Türk firma TaleWorlds imzalı 2020 yılında erken erişimle çıkan, 2022’de ise tam sürümü gelen Mountain & Blade II: Bannerlord, dünya çapında en sevilen strateji ve aksiyon oyunlarından biriydi. Şimdi ise bu oyunu oynayanları sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Bannerlord’a gelecek yepyeni DLC “War Sails” resmen duyuruldu. Ek paketten bir fragman da geldi.

17 Haziran’da çıkış yapacak

Future Games Show kapsamında duyurulan War Sails DLC’si, görüntülerden de anlayabileceğiniz üzere seriye deniz savaşlarını getirecek. Aksiyon dolu tanıtım fragmanından bizi nelerin beklediğine kısaca bir bakış atabiliyoruz.

Ek paketin, 17 Haziran tarihinde piyasaya sürüleceği gelen bilgiler arasında. Tabii ki bir DLC olduğu için ana oyuna ihtiyacınız olacak. War Sails'ın ne kadar fiyata satılacağı ise henüz belli değil.

Viking esintileriyle geleceği söylenen War Sails'da yer alacak yeniliklerden kısaca bahsedelim. Haritada açık denizler, adalarla donatılan yenilikler, güçlü gemiler, Orta Çağ esintili deniz savaşları, kendi filonuzu oluşturma, gerçekçi savaş ve su mekanikleri, yepyeni silahlar gibi birçok büyük yeniliği DLC’de göreceğiz.