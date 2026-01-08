Tümü Webekno
Robot Süpürge Devi Mova'nın CES 2026'da Yaptığı Tüm Duyurular

Robot süpürgeleriyle bildiğimiz Mova da CES 2026'da yerini aldı. Şirket, birçok yeni ürün ve teknolojisini bizlerle buluşturdu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

9 Ocak gününe kadar devam edecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2026, birçok farklı markanın yepyeni ürünlerine ve teknolojilerine sahne oldu. Özellikle robot süpürgeleriyle öne çıkan Mova da bunlardan biriydi. Mova; ev temizliği, dış mekân çözümleri ve tüketici elektroniğini kapsayan ve yapay zekâ ile desteklenen ürün portföyünü tanıttı.

MOVA, CES 2026 kapsamında üç yeni ürününü ilk kez global ölçekte sergiliyor. Floor Cleaner: MOVA Pilot 70, Pool Cleaner: MOVA Rover Master ve Lawn Mower: MOVA LiDAX Ultra AWD adlı üç yeni ürün markanın “toprak, su ve hava” yaklaşımını temsil ediyor.

Çok katlı temizlikte yeni yaklaşım: Space-Flying Module

mova

MOVA, akıllı ev temizliğinde uzun süredir karşılaşılan çok katlı temizlik ihtiyacına yenilikçi bir çözüm sunuyor. Merdiven çıkabilen ve farklı katlar arasında temizlik yapabilen değiştirilebilir modül yapısına sahip MOVA ZEUS 60, dubleks ve villa gibi yaşam alanlarında otonom temizliğin kapsamını genişletiyor.

Bu yaklaşım, CES 2026’da tanıtılan “Space-Flying Module” Pilot 70 ile ileri bir boyuta taşınıyor. Gelişmiş algılama sistemleri ve hassas denge kontrolü sayesinde modül, merdiven gibi karmaşık alanlarda güvenli ve kontrollü hareket edebiliyor. MOVA, bu teknolojiyle akıllı temizlikte senaryolar arası geçişi mümkün kılan yeni bir standart ortaya koyuyor.

Tüm ev için derinlemesine temizlik çözümleri

1767788670_MOVA_CES_BB_Gorsel2

MOVA, CES 2026’da robot süpürge kategorisindeki yenilikleriyle öne çıkmayı başardı. Merdiven çıkabilen ve farklı katlar arasında temizlik yapabilen değiştirilebilir modül yapısına sahip MOVA ZEUS 60, dubleks ve villa gibi çok katlı yaşam alanlarında otonom temizliğin kapsamını genişletiyor. Gelişmiş algılama teknolojileri sayesinde cihaz, karmaşık ev düzenlerinde güvenli ve kontrollü bir temizlik deneyimi sunuyor.

CES 2026’da tanıtılan “Space-Flying Module” Pilot 70 ise MOVA’nın bu alandaki ileri teknoloji yaklaşımını temsil ediyor. Modül, çok katlı temizlik senaryolarında gelecekte devreye alınabilecek yeni nesil çözümler için bir teknoloji vitrini olarak konumlanıyor.

Zorlu araziler için akıllı bahçe çözümleri

1767788672_MOVA_CES_BB_Gorsel5

CES 2026’da tanıtılan MOVA LiDAX Ultra AWD, markanın off-road çim biçme teknolojilerindeki en yeni temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Gelişmiş UltraView 3.0 çevresel algılama sistemi, 360° 3D LiDAR ve yapay zekâ destekli çift kamera teknolojisini bir araya getirerek daha geniş görüş alanı ve daha yüksek algılama hassasiyeti sunuyor.

Dört tekerlekten çekiş (AWD) yapısı sayesinde LiDAX Ultra AWD, eğimli ve düzensiz zeminlerde istikrarlı bir performans sağlarken, karmaşık bahçe düzenlerinde güvenli ve kontrollü bir biçme deneyimi sunuyor. Bu yeni model, MOVA’nın dış mekân çözümlerinde yüksek performans, hassas navigasyon ve akıllı otomasyon yaklaşımını ileri bir seviyeye taşıyor.

MOVA’nın off-road çözümleri arasında yer alan NAVAX AWD serisi ise zorlu arazi koşullarında sunduğu güçlü performansla ürün gamındaki konumunu koruyor.

Entegre akıllı yaşam ekosistemi

1767788668_MOVA_CES_BB_Gorsel

CES 2026’da çift stantlı sergi düzeniyle yer alan MOVA, ev temizliğinden dış mekân çözümlerine, ağız bakımından evcil hayvan bakımına kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle entegre bir akıllı yaşam ekosistemi sunuyor. Marka, farklı yaşam alanlarını tek bir teknoloji çatısı altında birleştirerek daha bağlantılı ve akıllı bir yaşam deneyimi oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Şirketin tanıttığı diğer teknolojiler arasında yüksek basınçlı akan su teknolojisi HydroForce, otomatik mop değiştirme sistemi MopSwap, bahçe zeminlerinde kenar bölgelerde daha hassas ve kontrollü biçimlendirme imkânı sunan kenar kesim teknolojisi UltraTrim 2.0 var.

CES

