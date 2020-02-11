Firefox 73, Varsayılan Yakınlaştırma Özelliği İle Yayınlandı

Mozilla, Firefox 73'ü tüm platformlar için yayınladı. Popüler web tarayıcısının yeni sürümü kullanıcıların uzun zamandır talep ettiği varsayılan yakınlaştırma ayarı ile birlikte geldi.

Mozilla; Windows, Linux ve macOS dahil olmak üzere desteklenen tüm platformlar için Firefox'un yeni bir sürümünü yayınladı. Firefox 73, FTP sunucusuna yeni yüklendiği için otomatik güncellenmiyor ancak web tarayıcısının yeni sürümünü Mozilla'nın resmi sitesinden manuel olarak yükleyebilirsiniz.

Firefox 73'un yeni özelliklerini açıklayan yama notları henüz yayınlanmadı. Mozilla, gün içinde otomatik güncellemeleri başlatmasıyla birlikte yeniliklerle ilgili tüm bilgileri kullanıcılara sunmayı planlıyor. Bununla birlikte, yeni kararlı sürümün ayarlar ekranından yapılandırılabilen global yakınlaştırma özelliği de dahil olmak üzere, beta sürümde test edilen tüm geliştirmeleri içermesi bekleniyor.

Daha önce, kullanıcıların her bir web sitesi için yakınlaştırma düzeyini tek tek ayarlaması gerekiyordu ancak Firefox 73'ten itibaren tüm web siteleri için varsayılan yakınlaştırma düzeyini ayarlamak mümkün oluyor. Bunun ötesinde Firefox 73'ün başka hangi yeniliklerle geleceği henüz bilinmiyor.

Mozilla'nın aralık ayında Firefox tarayıcıları için yeni Sanal Gerçeklik kontrolleri üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Sanal gerçeklik kontrolleriyle bir web sitesi, VR cihazlarına erişim gerektirdiğinde, Firefox kullanıcılarına bildirim gönderecek. Böylece kullanıcılar, VR erişimine izin verebilecek veya erişimi engelleyebilecekler. Ayrıca erişim kararını hatırlama ve diğer bildirimlerin görünmesini engelleme seçenekleri de sunulacak.

Firefox, Google Chrome'un alternatifi olarak hem masaüstü hem de mobil cihazlarda en popüler tarayıcılardan biri olmaya devam ediyor. Microsoft Edge'in EdgeHTML'den Chromium motoruna geçmesinin ardından Firefox, Chromium kullanmayan tek tarayıcı olarak kaldı. Firefox 73'ü buradan manuel olarak indirip kurabilirsiniz.