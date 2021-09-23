Mozilla, masaüstü Firefox kullanıcılarının yalnızca küçük bir bölümünü etkileyen bir çalışma yürütüyor. Şirket, çalışma kapsamında tarayıcıların varsayılan arama moturunu Bing olarak değiştiriyor.

Hâlihazırda Firefox kullanıyorsanız ve son günlerde varsayılan arama motorunuz değiştiyse Mozilla'nın arama motorlarıyla ilgili son çalışması için seçilmiş olabilirsiniz. Mozilla zaman zaman kullanıcı deneyimini iyileştirebilmek adına veri toplamak için çalışmalar yürütür. Bu çalışmalardan en güncelinin, tarayıcının varsayılan arama motorunun Google'dan Bing'e değiştirilmesi olduğu ortaya çıktı.

Şimdiye kadar, bu değişiklik büyük ölçüde fark edilmemişti çünkü muhtemelen masaüstü Firefox kullanıcılarının yalnızca yüzde birinden daha azını etkilemişti. Mozilla'nın "varsayılan arama motoru değiştiğinde masaüstü Firefox kullanımının değişip değişmeyeceğine veya nasıl değişeceğine ilişkin verileri daha iyi anlamasını" sağlayacak çalışmanın 2022 boyunca sürmesi bekleniyor.

Arama motoru değişen kullanıcılar Google'a geri dönebiliyor

Varsayılan arama motorunuz izniniz olmadan değiştirildiyse sağ üst köşede bulunan üç çubuklu simgeden "Ayarlar"a giderek önceki tercihinize geri dönebilirsiniz. Ardından, sol sütundaki "Ara"ya tıklayın ve "Varsayılan Arama Motoru" bölümünü arayın. Bölümü bulduktan sonra, kullanmak istediğiniz arama motorunu seçin.

Firefox varsayılan arama motorları çoğunlukla ya Google ya da Yahoo olmuştur. 2014'te Yahoo ile anlaşmadan önce, Firefox'ın varsayılan arama motoru Google'dı. Yahoo'nun Mozilla ile olan anlaşmasının 2023'e kadar sürmesi gerekiyordu ancak Verizon Yahoo'yu satın alınca Mozilla da Google'a geri dönme şansı buldu.

Mozilla'nın Google ile ne tür bir sözleşmesi olduğu hiçbir zaman doğrulanmadı ancak haberlere göre anlaşma 2023'e kadar sürecek. Her iki şirket arasındaki anlaşmanın maliyetinin yıllık 400 milyon ila 450 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.