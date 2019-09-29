Mr. Robot'un Final Sezonundan Yeni Fragman Yayınlandı

Altın Küre ve Emmy ödüllü dizi, bir siber güvenlik mühendisinin gizli bir hacker grubuna dahil olmasını konu alıyor. Oscarlı oyuncu Rami Malek ile Christian Slater, Carly Chaikin gibi oyuncuların başrolde olduğu Mr. Robot, final sezonu ile 2015'te başlayan macerasını sonlandıracak.

Mr. Robot izlerken, çoğu zaman anlaması güç ve kafa karıştırıcı sahnelerle karşılaşıyoruz. Bir siber güvenlik mühendisini konu alan dizi, üç sezon da seyirciyi şaşırtmayı başardı. Şimdi ise 4. sezon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Mr. Robot dizisinin merakla beklenen final sezonundan 'Silver Bells are Ringing' adında yeni bir fragman yayınlandı. Video, oldukça sanatsal gözüküyor.

İşte 4. sezon fragmanı:

Fragmanın arka fonunda Noel şarkısı olan 'Silver Bells' duyulurken, Noel'e ilişkin sahneler de görülüyor. Dizinin yapımcısı olan Sam Esmail, Nisan ayında New York'taki Tribeca Film Festivali’nde katıldığı bir söyleşide, dizinin final sezonunu İngiliz dizilerindeki yılbaşı özel bölümlerine benzetmişti. Mr. Robot’un son sezonunun da uzun bir yılbaşı özel bölümü gibi olacağını söylemişti.

Mr.Robot, Sam Esmail tarafından kaleme alınmış psikolojik gerilim-dram türünde bir televizyon dizisi. Dizi, USA Network tarafından 24 Haziran 2015 tarihinde yayınlanmaya başlamıştı. 6 Ekim'de ekranlara dönecek olan Mr. Robot, Elliott'un zihnindekilerle izleyici sürekli ters köşeye düşürmeyi başarıyor. Final sezonu olacak 6. sezonu da merakla bekliyoruz.