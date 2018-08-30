Modern dünyada tartışılan her türlü dijital devrimin topluma ve bireylere olan etkisini, psikolojisi aşırı derece yıpranmış şizofren bir bilgisayar korsanın gözünden aktaran Mr. Robot, 4 sezonuyla ekranlara veda ediyor.

Günümüz dünyasının karmaşasını usta oyunculuklar, şaşırtıcı bir senaryo ve gözümüzün hiç alışık olmadığı kamera hileleriyle aktaran dizi Mr Robot, artık sona çok yakın. Dizinin yaratıcısı Sam Esmail, konuyla ilgili Holywood Reporter’a verdiği röportajda tüm iddiaları kabul etti. Üstelik Mr. Robot, başarılı izlenme oranlarının ardından 5. sezon onayını da almıştı.

Dizinin üçüncü sezonu yayınlanırken başarısı artmaya devam edince yayıncı kuruluş, 5. sezon için de onay vererek geleceğe göz kırpmıştı. O sırada 4. sezonun toplam 8 bölüm olması planlanmıştı. Sam Esmail yaptığı açıklamayla final sezonu olarak lanse ettiği 4. sezonun bölüm sayısını 12’ye çıkarttıklarını açıkladı. Bu durum, dizinin devamında işlenmesi planlanan hikayelerin 4. sezona dahil edilmesinden kaynaklanmış olabilir.

Esmail, dizinin baş karakteri Elliot Alderson’un gidişatı hakkında da ipucu verdi. Esmail, “Ekip ve diğer herkes diziye veda etmek istemedi, ancak Eliot’un kaçınılmaz sonuna doğru olan yolculuğuna herkes saygı duyuyor. Bu nedenle 4. sezonda final yapacağız. Mr. Robot hayranlarına 3 yıldır süren destekleri için teşekkür ederim, finali sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamadan yola çıkarsak Mr. Robot’ta işlerin daha da kızışacağını anlayabiliriz. Kendisini bir anda uluslararası kaos ortamında bulan Eliot’un etki alanı, ülkesinin sınırlarını aşmıştı. Bu sırada ikinci kişiliği Mr. Robot’un da durumu değişiyordu. İzlemeyenler için dizi hakkındaki yorumlamamızı sonraya saklayalım.

Mr. Robot hak ettiği bir sona doğru ilerlerken içimiz ne kadar buruk olsa da Sam Esmail ve ekibi, diziyi lastik gibi uzatmamaya karar verdikleri için takdiri hak ediyorlar.

Mr. Robot'tan "satranç" konulu bu güzel sahneyi tekrar izleyelim: