Son dönemde sosyal medyada ünlü isimlerin adını kullanarak yapılan dolandırıcılık girişimleri dikkat çekiyor. Özellikle WhatsApp grupları üzerinden yürütülen bu yöntemlerde, güven kazanmak için tanınmış kişilerin isimleri ve projeleri öne çıkarılıyor. Kısa sürede büyük kayıplara yol açan bu sahte senaryolar dijital dünyada yeni bir dolandırıcılık dalgasının geldiğini de gözler önüne seriyor.

Bir kişi MrBeast ve Mark Rober’in adını kullanarak açılan sahte bir WhatsApp grubunda tam 1,25 milyon dolar kaptırdı. İlk etapta gerçek bir bağış kampanyası üzerinden başlayan süreç sahte yatırım fırsatlarıyla devam ederek büyük bir kayıpla sonuçlandı.

İddiaya göre kişi, MrBeast’in temiz su kampanyasına bağış yaptıktan sonra kendini bir anda MrBeast, Mark Rober ve tanınmış isimlerin yer aldığı bir WhatsApp grubunda buldu. Grupta yapılan muhabbetler ve paylaşılan planlar da her şeyin gayet gerçek ve güvenilir olduğu izlenimini verdi.

Ünlü isimleri taklit eden dolandırıcılardan yatırım tuzağı

WhatsApp grubundaki katılımcılara Afrika’ya düzenlenecek bir seyahat ve yeni hayır projeleri hakkında bilgiler verildi. Birkaç gün sonra ise gündem değişti ve bu kez Coinbase ile ortak bir kripto para fırsatından söz edilmeye başlandı. “Erken yatırım” diye sunulan bu fırsat, grupta peş peşe gelen “kaçırmayın, hemen yapın” tarzı mesajlarla hem acele karar vermeye zorlandı hem de daha cazip hale getirildi.

Kendini kanıtlamak isteyen kişi arkadaşının da onayıyla toplamda 1,25 milyon dolar yatırım yaptı. Çok geçmeden grubun sahte olduğu ve tüm isimlerin dolandırıcılar tarafından taklit edildiği ortaya çıktı.

Bir süre sonra ortaya çıktı ki WhatsApp grubundaki tüm isimler sahteydi ve ünlü kişilerin kimlikleri dolandırıcılar tarafından taklit edilmişti. Dolandırıcılık olayının ardından mağdur, yaşadığı kaybı ve pişmanlığı kamuoyuyla paylaştı. Yaşananlar ise dijital ortamlarda özellikle ünlü isimlerin kullanıldığı sahte gruplar ve hızlı yatırım vaatleri karşısında dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.