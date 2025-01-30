MrBeast liderliğindeki yatırımcı grubu, TikTok’un satın alımı için ilk teklifini sundu. Rekabetin giderek kızıştığı bildirildi.

Amerikalı yatırımcılardan oluşan bir grup, TikTok'u satın almak için harekete geçti. Ünlü internet fenomeni MrBeast'in liderlik ettiği bir girişim teklif için 20 milyar dolardan fazla fon topladı.

TikTok'un satışıyla ilgilenen yatırımcılar arasında yer alan bu grubun, teknoloji girişimcisi Jesse Tinsley tarafından bir araya getirildiği aktarıldı. Yatırımcılar arasında Roblox'un kurucu ortağı ve CEO'su David Baszucki ile Anchorage Digital'in kurucu ortağı ve CEO'su Nathan McCauley'nin de bulunduğu paylaşıldı.

TikTok için rekabet kızışıyor

Öte yandan, Los Angeles Dodgers'ın sahibi Frank McCourt ve Shark Tank yatırımcısı Kevin O'Leary'nin de yer aldığı 'Project Liberty' grubunun, TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak için 25 milyar dolarlık bir teklif sunduğu aktarıldı. Aynı zamanda Elon Musk ve Microsoft'un da potansiyel alıcılar arasında olduğu paylaşıldı.

Ancak, TikTok'un sahibi ByteDance'in konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi. Şirketin daha önce operasyonlarını bölmeye yönelik bir planının olmadığı yönünde açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.