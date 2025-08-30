Starlink'in Türkiye'ye gelmek için hamleleri hızlandırdığı haberlerinden sonra dolandırıcılar harekete geçti. Sahte Starlink satışlarına dikkat etmeniz gerekiyor.

Bu hafta ortaya atılan iddialarda, SpaceX’in uydu interneti hizmeti Starlink’in ülkemize gelmesi için yeni gelişmelerin yaşandığı iddia edilmişti. İddialarda, şirketin Türkiye’deki operatörlerden altyapı görüşmeleriyle ilgili teklif almaya başladığı öne sürülüyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi bu gelişme, insanları bir hayli heyecanlandırmıştı ancak henüz resmî bir bilgi gelmemişti.

Starlink için bekleyiş sürerken kullanıcıların çok dikkatli olması gerektiğini gösteren bir gelişme yaşandı. Öyle ki içerik üreticisi Mesut Çevik’in fark ettiğine göre daha Starlink dolandırıcıları şimdiden insanları hedeflemeye başladı.

Starlink dolandırıcılarına dikkat!

Çevik tarafından paylaşılan görüntülere baktığımızda, dolandırıcıların sahte Starlink hizmeti satmaya çalıştığını görebiliyoruz. Dolandırıcılar yıllık abonelik için 2.744 TL isterken ömür boyu plan diye bir plan da eklemişler ve 4.999 TL gibi bir fiyat yazmışlar. Kullanıcıların çok dikkatli olması ve bu sahte ilanlara kanmaması gerekiyor.

Starlink haberlerinin artmasının ardından böyle dolandırıcılıkların ortaya çıkmaya başlamış olması şaşırtıcı değil. Starlink’in ülkemize gelip gelmediğini buradaki bağlantı üzerinden şirketin resmî sitesinden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca direkt Starlink sitesi olmayan yerden üyelik satılmaz. Ülkemize geldiğini bizim gibi güvenebileceğimiz kaynaklardan da görmeniz mümkün. Bunlar dışındaki şeylere kesinlikle inanmayın ve para ödemeyin.