MrBeast, Banka Kurmayı Planlıyor Olabilir (Yakında Başkan Adayı da Olur)

Dünyanın en büyük YouTuber'ı MrBeast, girişimlerine bir yenisini daha ekleyebilir. Ünlü isim, şimdi de bir finansal hizmet platformu için patent başvurusu yaptı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

446 milyondan fazla abonesiyle dünyanın en büyük YouTuber’ı konumunda bulunan MrBeast, farklı alanlarda da yatırımlarıyla karşımıza çıkıyordu. Hâlihazırda kendi prodüksiyon şirketi, kendi gıda markası, burger zinciri bulunuyordu. Hatta yakın zamanda kendi telekomünikasyon şirketini bile kuracağı öne sürülmüştü.

Şimdi ise MrBeast’in girişimlerine bir yenisini daha ekleyeceğine dair haberler geldi. Gerçek ismi Jimmy Donaldson olan ünlü YouTuber, **ABD Ticari Marka ve Patent Ofisi’ne bir başvuruda bulundu. **

Finans dünyasına mı açılıyor?

mre

MrBeast’in yaptığı başvurunun bir finans hizmeti için olduğu ve ismini “MrBeast Financial” olduğu görüldü. Bunun ardından da herkesin aklına “Şimdi de banka benzeri bir girişimle mi karşımıza çıkacak?” sorusu gelmeye başladı. Başvuruda, bu hizmetin detaylarıyla ilgili de bilgiler yer aldı.

Patent başvurusuna göre MrBeast Financial hizmeti; finansal danışmanlık, kripto para borsası ve diğer hizmetler için kullanılacak bir girişim olacak. Mobil uygulama ve online hizmetleri içereceği de belirtilmiş. Business Insider’ın edindiği bilgilere göre Donaldson’ın Beast Industries şirketi, yatırımcılara kredi kartları, krediler, kripto para birimleri ve insanların YouTube’da başarıya ulaşmasını sağlamada yardımcı olma gibi amaçlar taşıyan bir platform için fikir sunmuş. Bu da iddiaları güçlendiriyor.

MrBeast’in yeni girişimiyle ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Patentin alınmasının ardından muhtemelen konu hakkında daha fazla bilgi gelecektir. Kendisinin bu tarz bir alanda başarılı olup olamayacağı büyük merak konusu.

MrBeast, Şimdi de Kendi Telekomünikasyon Şirketini Kuruyor: Uygun Fiyata Operatör Hizmeti Sunacak MrBeast, Şimdi de Kendi Telekomünikasyon Şirketini Kuruyor: Uygun Fiyata Operatör Hizmeti Sunacak
