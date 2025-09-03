Yeni bir iddiaya göre MrBeast, şimdi de telekomünikasyon şirketini kurmaya hazırlanıyor. Ünlü YouTuber'ın kendi operatörüyle kullanıcılara uygun fiyatlı hizmetler satacağı iddialar arasında.

430 milyon abonesiyle dünyanın en büyük YouTuber’ı konumunda bulunan MrBeast, farklı farklı yatırımlarla da karşımıza çıkıyor. Business Insider’ın aktardığına göre gerçek ismi Jimmy Donaldson olan ünlü isim, şimdi de telekomünikasyon sektörüne girmek için kolları sıvamış durumda.

İddiaya göre MrBeast, kendi telefon şirketini kurmaya hazırlanıyor. Mobil servis hizmeti vereceği belirtilen şirketin, önümüzdeki yıl itibarıyla hizmetlerini kullanıma sunmaya başlayacağı belirtilmiş.

AT&T, Verizon gibi şirketlerin ağlarını kullanacak, uygun fiyatlı hizmet sunacak

MrBeast, bu telekomünikasyon şirketiyle insanların telefonlarında kullanabileceği bir operatörün sahibi olacak. Ünlü YouTuber, AT&T, T-Mobile, Verizon gibi ABD’nin en büyük mobil şirketleri arasına girmeyi planlaıyor. Bu şirketlerin hâlihazırda bulunan ağlarını kullanacağı ve böylece büyük masraflardan kaçınıp kullanıcılara uygun fiyatlı hizmetler sunacağı da belirtilmiş.

Bu hamle, MrBeast’in kendi markasını büyütme çabalarının bir parçası. Daha önce kendisini gıda gibi sektörlerde de görmüştük. Şimdi ise telekomünikasyon alanına girerek daha da büyümeyi planlıyor. İlk kez bir ünlüden böyle bir hamle görmediğimizi belirtelim. Örneğin ünlü aktör Ryan Reynolds, Mint Mobile isimli benzer bir şirket kurmuştu ve bu şirketi sonrasında T-Mobile’a 1,35 milyar dolara satmıştı.