MrBeast'in 10 takipçisine 250 bin dolar dağıtacağını söylediği gönderi, 3,9 milyon kez yeniden paylaşılarak X'te tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ünlü YouTuber Mrbeast, birkaç gün önce X’te (Twitter) geçen hafta paylaştığı videonun kendisine 260 bin dolardan fazla para kazandırdığını duyurmuştu. Bunun ardından bir gönderi daha paylaşmış ve kendisini takip edip gönderiyi retweet'leyen 10 kişiye kazandığı 250 bin doları dağıtacağını belirtmişti.

Tahmin edebileceğiniz gibi milyonlarca insan MrBeast’in bu çekilişine katılmak için gönderiyi retweet'ledi. Bu kadar ilgi görmesi, gönderinin platformda bir rekor kırmasını sağladı.

Çekiliş gönderisi, 3,9 milyon retweet ile tüm zamanların en çok yeniden paylaşılan gönderisi oldu

Gönderi, yalnızca iki günde 3,9 milyon kişi kişi tarafından retweet edildi. Bu da onu en çok yeniden paylaşılan gönderiler arasında ilk sıraya yerleştirdi. MrBeast de bununla ilgili gönderinin altında “Bu artık tarihin en çok yeniden paylaşılan gönderisi” ifadelerini paylaştı.

Gönderiye girdiğinizde farklı sayılarla karşılaşabileceğinizi belirtelim. Bu muhtemelen geç güncellenmesinden dolayı kaynaklanıyor.

MrBeast'in rekor kıran gönderisine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz

Önceki rekor kimdeydi?

Daha önceden birinci sırada 2019 yılında atılan bu gönderi vardı. Şu anda 3,8 milyon kez retweet'lenmiş olarak görülen bu gönderi, Japon milyarder girişimci Yusaku Maezawa’ya ait. Maezawa, gönderisinde retweet atan 100 kişiye 100 milyon yen dağıtacağını ifade etmişti. Bunu da şirketinin 10 milyar yen kazanması şerefine yapmıştı.

Ancak Maezawa’nın gönderisinin retweet sayısının zamanla düştüğünü belirtmek gerek. Gönderi, 2019’da 4,8 milyon retweet seviyelerine kadar çıkmıştı. Ancak çekilişin sona ermesinin ardından düştü ve şu anki 3,8 milyon seviyesine geriledi.

Üçüncü sırada da yine Maezawa’nın bir gönderisi bulunuyor. 3,2 milyon retweet alan bu gönderi de yine bir çekiliş. Maezawa, Mart 2019 tarihli gönderide 1000 kişiye 1 milyon yen dağıtacağını ifade etmiş.