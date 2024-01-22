MrBeast, geçtiğimiz hafta X'te paylaştığı videonun kaç para kazandırdığını açıkladı. Bu dev parayı 10 takipçisine dağıtacağını da ekledi.

Gerçek ismi Jimmy Donaldson olan ve şu anda dünyanın en büyük YouTuber’larından biri konumunda bulunan MrBeast, geçtiğimiz günlerde bir değişiklik yaparak bu sefer X (Twitter) hesabından bir video paylaşmıştı. Ünlü isim, bu videonun ne kadar kazandırdığını test edip sonucu takipçileriyle paylaşacağını da belirtmişti.

MrBeast, “1 dolarlık araba vs 100 milyon dolarlık araba” başlıklı videonun ne kadar kazandırdığını bugün açıkladı. Ayrıca videonun görüntülenme ve etkileşim sayılarını da paylaştı.

MrBeast’in X’te paylaştığı video, 263 bin dolar kazandırdı

Paylaşıma baktığımızda videonun 156 milyondan fazla görüntülendiğini görüyoruz. Ancak bu sayı haberin yazıldığı sıralarda 157 milyonu geçmiş durumda. Ayrıca 5 milyon 176 bin kişinin etkileşim kurduğu da görülebiliyor.

Videonun getirisi ise beklenenden çok daha fazla. MrBeast’in paylaşımına göre video kendisine 263 bin 655 dolar kazandırmış. Ünlü YouTuber’ın videonun kazancının ne kadar olacağıyla ilgili yaptığı bir ankette çoğu kişi, 10 bin dolar civarında getiri sağlayacağını tahmin etmişti.

MrBeast, nasıl bu kadar kazandığıyla ilgili de açıklama yaptı. Kazancın, reklam veren şirketlerin ilgisinden dolayı olabileceğini belirtti: “Bu sadece görünen yüzü. Reklam verenlerin gösterilen ilgiyi gördüler ve videomda reklam satın aldıklarını düşünüyorum. Bu yüzden görüntüleme başına gelirim muhtemelen sizin deneyimleyeceğinizden daha yüksek.”

10 takipçisine 250 bin dolar dağıtacak!

*Gönderiyi görmek ve MrBeast’in çekilişine katılmak istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

MrBeast, buna ek olarak kazandığı 250 bin dolar parayı dağıtacağını da duyurdu. Ünlü YouTuber, yukarıda gördüğünüz gönderiye retweet atan ve kendisini takip eden rastgele 10 kişiye 25 bin dolar verecek. Kazananlar ise 72 saat, yani üç gün içinde açıklanacak. Bu, 25 Ocak TSİ 21:30 civarlarına denk geliyor.

MrBeast'e bu parayı kazandıran X videosu:

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.