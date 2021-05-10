YouTube'un en önemli içerik üreticilerinden olan ve MrBeast adıyla tanınan Jimmy Donaldson, gözünü içerik oluşturucuların Elon Musk'ı olmaya dikmiş durumda. Bunu da ilginç iş fikirleriyle sağlıyor.

Amerika'nın en çok aboneye sahip YouTuber'ı olan Jimmy Donaldson, MrBeast ismiyle tanınıyor. Ona bu şöhretin kapısını açan ise alışılmadık video içerikleri ve gerçekleştirdiği birbirinden farklı projeleri oluyor.

2018 yılında yolculuğuna başlayan MrBeast, sık sık yaptığı cömert bağışlarla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Bu videolarda YouTuber'ı rastgele insanlara binlerce dolar verirken, evsizlere ev alırken, Uber sürücülerine spor arabalar hediye ederken görmüştük.

Cömertlik kazanç kapısı oldu

MrBeast, dağıttığı bu çılgın paraya rağmen video içeriklerinin tarzı büyük ilgi gördüğü için reklamlardan çok ciddi kazanç elde ediyor. 91 milyon abonesi olan MrBeast'in videolarının izlenme sayıları toplamda 13 milyarı aşıyor.

Kendisini "YouTube'un en büyük hayırseveri" olarak nitelendiren MrBeast, ilk başlarda 10 kişilik bir ekiple çalışırken daha sonra bu ekibi büyüttü. Çalışanlarını ise genellikle arkadaşları, ailesi ve tanıdıklarından seçmeyi tercih etti.

Şu anda 6 kanalı bulunan YouTuber'ın kanallarından yalnızca birinin aylık geliri 3,1 milyon doları buluyor. Üstelik bu gelire sponsorlardan ve ürün satışlarından gelen gelirler dahil değil. Onlar da dahil olduğunda bu sayı daha da büyüyor.

YouTube'un Elon Musk'ı olur mu?

Davidson ile Musk'ın belki de en büyük benzerliği ise kendi sahip oldukları şöhreti, bir şekilde işe ve paraya dönüştürebilmeyi başarmaları oldu. Ayrıca her iki ismin de farklı girişimlerde bulundukları bir gerçek. Örneğin MrBeast, Aralık ayında pandemi yüzünden kapanmış restoranların mutfaklarında MrBeast Burger adlı bir ürün yaptı. Bu burgerlerden 1 milyondan fazla satıldı.

Donaldson ayrıca ekrana dokunmayı son bırakana 25 bin dolar ödüllü bir mobil oyun da piyasaya sürdü. Sonrasında gelen ilgi nedeniyle oyunun ikinci sürümünü, bu defa 100 bin dolar ödülle erişime açtı. Yaptığı şey, yeni nesilde içerik üreticilerine bir rol model oluşturabilir.