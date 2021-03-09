Basketbol Arena, ABD'de İkinci Sıraya Yükseldi

Masomo’nun iki yıllık bir çalışmanın ardından yayınladığı mobil oyunu Basketbol Arena, ABD’de fırtınalar estirmeye başladı. MrBeast ve ZHC gibi dünyanın en büyükleri arasında yer alan 30’u aşkın YouTube kanalında tanıtılan Basketbol Arena, ABD’de en çok indirilen ikinci oyun oldu.

Kafa Topu 2’nin global başarısının ardından Miniclip ile yollarını birleştiren Masomo, Türk mobil oyun sektörünün en büyük ekiplerinden birisini kurmuştu. Ardından iki yıllık yoğun bir çalışma sürecine giren Masomo ekibi, Aralık 2020’de Basketbol Arena’yı tüm dünyada yayınlanmıştı.

İlk haftasında düzenlenen kampanyalarla Türkiye’de 2 milyon oyuncuya ulaşan Basketbol Arena için yurt dışı pazarlarındaki çalışmalar da hızlandı. Geçtiğimiz hafta başlayan tanıtım kampanyaları kapsamında, dünyanın en büyük YouTube kanallarında tanıtılan Basketbol Arena, ABD’de hızlı bir yükselişe geçti. Kampanya kapsamında, 12 Mart tarihinde sona erecek 50.000 dolar hediyeli oyun içi etkinlik de başladı.

MrBeast, ZHC, Dude Perfect, JustDustin ve Hacksmith videolarında tanıtılan Basketball Arena, ABD’de en çok indirilen ikinci oyun oldu:

8 Mart itibarıyla Masomo’nun çalışmaları sayesinde App Store'da en çok indirilenler arasına giren oyun, hızlı bir şekilde ABD pazarında ikinci sıraya yükseldi. Ancak bu başarıyı, Türk oyun şirketlerinin diğer yapımları da yakından takip ediyor.

Alictus, Ruby Games, Rollic ve Good Job Games’in yapımları da listenin üst sıralarında yer alıyor. Tüm bu bilgiler Türk mobil oyun sektörünün bu işin merkezi olan ABD’deki başarını bile gösteriyor.

Basketbol Arena’nın tanıtıldığı popüler YouTube videolarından bazıları da şu şekilde:

Hacksmith:

MrBeast:

JustDustin:

ZHC:

Oyunun tanıtımı aynı zamanda Almanya'nın da en popüler YouTube kanallarından Paluten, Kelvin und Marvin, Fatih's Welt, KuchenTV tarafından da yapıldı.

Basketbol Arena'yı aşağıdaki bağlantılardan indirip siz de oyun içi etkinliklere katılabilirsiniz: