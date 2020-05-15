Bugüne kadar sayısız ilginçliğe sahne olan video paylaşım platformu YouTube, son 464 gündür çok tuhaf bir video serisine daha ev sahipliği yapıyor. Bir adam, söz konusu süre zarfında istisnasız her gün YouTuber MrBeast'in bir fotoğrafını yedi. Fifty K adlı kanaldaki videolar, nihayet MrBeast'in dikkatini çekmeyi başardı.

MrBeast ya da gerçek ismiyle Jimmy Donaldson, YouTube’un en büyük hayırseverlerinden biri olarak biliniyor. Bugüne kadar yardım kuruluşları ve ihtiyacı olan insanlar için milyonlarca dolar bağış toplayan MrBeast, hem içerikleri hem de takdire şayan bu çabaları sayesinde milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuş durumda.

Bir adam, ünlü YouTuber’ın dikkatini çekebilmek için son 464 gün boyunca her gün MrBeast’in yüzünün bir fotoğrafını yedi. Bir yılı aşkın süredir Fifty K adlı kanala yüklenen videolar, nihayet amacına ulaşmış durumda.

Dün kişisel Twitter hesabından söz konusu kanaldaki videoların ekran görüntülerini paylaşan MrBeast, “Bu adam son 464 gün boyunca her gün yüzümün fotoğrafını yedi. Normal insanlar üniversiteye gider. Bu adam 50.000 dolar alana kadar yüzümü yiyecek” ifadelerini kullandı.

Ünlü YouTuber daha sonra Twitter'da bir anket başlattı ve takipçilerine, "adama son 464 gün boyunca yüzünün fotoğrafını yediği için 50.000 dolar vermesi gerekip gerekmediğini" sordu. Şu ana kadar ankete katılanların yüzde 80’i ‘Evet’ yanıtı vermesine rağmen MrBeast, bağış yapma konusunda hala kararsız.

"Ona ödeme yaparsam diğer insanlara fotoğraflarımı yemeleri için ilham verebilirim. Bunu istediğimden emin değilim. Düşünsenize, bütün gençler benim fotoğraflarımı yiyorlar” diyen MrBeast, 50.000 doları vermesi halinde bunun da mideye indirilmesinden tedirgin oluyor.

Bu ilginç video serisine dair Business Insider’a konuşan QuarterFrost isimli kullanıcı, “MrBeast'in videolarının bazılarının ne kadar aşırı olduğunu fark ettim, bu yüzden kendi kendime düşündüm, 'Eh, her gün kendi fotoğraflarımı çekiyorum ve bunu 3 yıldan uzun bir süredir yapıyorum. Bir parça kağıt yiyebilir, kayda alabilir ve YouTube’a yükleyebilirim’ dedim. İşte böylece başladım” dedi.

Yapabileceğine inandığı için video serisine devam ettiğini belirten QuarterFrost, kendisini takip eden insanlar sayesinde bunun sıkıcı bir görev haline gelmediğini söyledi. Her zaman, bu çabasının bir noktada dikkat çekeceğine inandığını belirten QuarterFrost, sonunda amacına ulaşmayı başardı. Ayrıca video serisi ile ilgili açılan üç Reddit başlığı, YouTube kanalının binin üzerinde aboneye ulaşmasına da yardımcı oldu.

QuarterFrost şimdi, hak ettiğini düşündüğü 50.000 doları MrBeast'ten alacağı günü bekleniyor. Tabii, ünlü YouTuber’ın bu bağışı yapıp yapmayacağı hala belirsiz, ancak QuarterFrost’un o zamana kadar MrBeast’in fotoğraflarını afiyetle mideye indirmeye devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

QuarterFrost'un MrBeast'in fotoğrafını yediği videolardan biri