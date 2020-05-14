ChrisMD adlı YouTuber, dünyanın en hızlı futbolcularından biri olan Kylian Mbappe'nin hızına erişebilmek için 3 aylık sıkı bir antrenman sürecine girdi. YouTuber, 3 ayın sonunda gelişme kaydetse de, elbette bir Mbappe olamadı.

Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, dünyanın en hızlı futbolcularından biri. Fransız genç futbolcu, attığı sprintlerle rakiplerine toz yutturuyor ve bu da onu gol yollarında tehlikeli bir silah yapıyor. Fransız gazetesi Le Figaro'ya göre Kylian Mbappe, saatte 36 km/sa hıza kadar ulaşabiliyor.

Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 4-3 yendiği maçta Kylian Mbappe, 2 gol atarak yıldızlaşmasının yanı sıra bir pozisyonda 62 metreyi 7.5 saniyede katederek sınırları zorlamıştı. Yaklaşık 5 milyon aboneye sahip İngiliz YouTuber ChrisMD, gerçek bir hız makinesi olan Kylian Mbappe kadar hızlı top sürebilmek için üç ay boyunca antrenman yaptı.

ChrisMD, Kylian Mbappe kadar hızlı olmaya çalışsa da başarılı olamadı

Gerçek adı Chris Dixon olan YouTuber, geçtiğimiz hafta paylaştığı bir videoda 3 ay boyunca her gün hızını artırmak için, özel olarak tasarlanan çeşitli egzersizler yaptığını açıkladı. YouTuber, koşu çalışmalarının yanı sıra zıplama squat'ları, ağırlık çalışmaları ve daha birçok çalışma yaparak vücudunu güçlendirmeye çalıştı.

Dixon, eğitimine başlamadan önce 62 metrede 9,74 saniyelik sprint süresi kaydetti. Bu, Mbappe ile kıyaslandığında 2 saniyeden daha uzun bir süre demekti. Üç aylık eğitiminin sonunda ortaya çıkan sonuç ise daha dramatik. Dixon, çalışmalarının sonucunda rekorunu sadece 0.67 saniye aşağı çekebildi ve 9.07 saniyeye kadar indi. Sonuç olarak da Mbappe'nin 1.57 saniye gerisinde kaldı.

ChrisMD'nin Mbappe'nin hızına 'yetişemediği' video

Sonuç aslında şaşırtıcı değil; nihayetinde Mbappe üst seviye profesyonel bir sporcu. Diğer yandan Dixon'ın deneyi, hem Mbappe'nin inanılmaz doğal yeteneğinin bir kanıtı hem de sıkı çalışmanın işe yaradığının bir göstergesi. Dixon, "Aslında bunu kendim için yapmak istedim ve aslında sprintte daha hızlı olmak istedim. Nispeten memnunum. Mbappe'nin 1,5 saniye gerisinde. Adam hızlı! O anormal!" dedi.