MSI Bravo 15 ve Bravo 17 Dizüstü Bilgisayarlar Tanıtıldı

Oyunculara yönelik ürettiği ekipman ve donanımlarla tanınan MSI, baştan aşağı AMD ürünleriyle donatılmış yeni Bravo 15 ve Bravo 17 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Orta sınıf dizüstü bilgisayarlar arasında dikkat çeken yeni Bravo serisinin ön satışları da bugün itibarıyla başladı.

Oyunculara yönelik ekipman ve donanım üretiminde dünyanın önde gelen firmalarından olan MSI, en yeni Ryzen 4000H serisi mobil işlemcileri ve Radeon RX 5500M grafik birimini kullanan Bravo serisi oyuncu bilgisayarlarını duyurdu.

Önceki nesillere kıyasla güç verimliliğini iki katına çıkardığı söylenen yeni Bravo dizüstü bilgisayar serisi, Bravo 15 ve Bravo 17 olmak üzere toplam iki bilgisayardan oluşuyor. Performansının tamamını AMD ürünlerden alan bilgisayarlar, akıcı ve sürekli bir oyun deneyimi için 120 Hz’lik ekranda AMD FreeSync Premium teknolojisini kullanıyor.

MSI’ın yeni Bravo serisi dizüstü bilgisayarları neler sunuyor?

İşlemci kısmında AMD Ryzen 7 4800H’ye kadar yükseltmeyi destekleyen her iki bilgisayar da grafik birimi olarak AMD Radeon RX 5500M GPU kullanıyor. Bellek kısmına geldiğimizde de benzer şekilde her iki bilgisayarın da 16 GB’a kadar DDR4-3200 MHz RAM yapılandırma seçeneğine sahip olduğunu görebiliyoruz.

Bilgisayarların birbirinden ayrıldığı en önemli nokta kullandıkları ekran oluyor. Bu noktada Bravo 15, 15,6 inçlik 1080p 120 Hz bir panel kullanırken Bravo 17 ise 17,3 inç büyüklüğünde 1080p çözünürlüğün desteklendiği 120 Hz’lik bir panelle donatılmış durumda. Ayrıca Bravo 17’de diğer bilgisayarda da yer alan 512 GB NVMe SSD desteğine ek olarak 1 TB 7200 RPM HDD seçeneği müşterilere sunuluyor.

MSI’ın yeni Bravo serisi dizüstü bilgisayarları ne kadar?

MSI’ın şu ana kadarki en iyi orta segment dizüstü bilgisayarlar olarak konumlandırdığı Bravo 15 ve Bravo 17, şu anda Newegg’de ön siparişe açılmış durumda. Fiyatlara gelince Bravo 15 929 dolardan (6.450 TL + vergiler), Bravo 17 ise 1.099 dolardan (7.630 TL + vergiler) başlayan etiket fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.

MSI Bravo 15 teknik özellikleri:

CPU: AMD Ryzen 7 4800H’ye kadar artırılabilir

AMD Ryzen 7 4800H’ye kadar artırılabilir GPU: AMD Radeon RX 5500M

AMD Radeon RX 5500M RAM: 16 GB’a kadar artırılabilir DDR4-3200 MHz

16 GB’a kadar artırılabilir DDR4-3200 MHz Ekran: 15,6 inç, 1080p, 120 Hz

15,6 inç, 1080p, 120 Hz Depolama: 512 GB NVMe SSD

512 GB NVMe SSD Boyutlar: 14,1 x 10 x 0,8 inç

MSI Bravo 17 teknik özellikleri: