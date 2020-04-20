Cumhurbaşkanı'ndan 3 Yılda 1 Milyon Yazılımcı Hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrası gençlere yönelik bir açıklamada bulundu. Erdoğan, 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirecek bir program başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazılımcılar yetiştirmek için program başlatıldığını ve bu şekilde hem yazılımla ilgilenen gençlerin ülkemize kazandırılacağını hem de ülkenin yazılımda yeni bir konuma geleceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından sonra bazı açıklamalar yaptı. Açıklamada gençler ve yazılımın üzerinde de duran Erdoğan, yazılım sektörünün sürekli gelişim hâlinde olduğunu; bu yüzden bu alanda bir çalışma başlatacaklarını açıkladı. Hedefi 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmek olan program için BTK Akademi Eğitim Portalı kullanılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, derslerin bu portal üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'ü bulacak:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada koronavirüs nedeniyle evde kalmamız gerektiğinin altını çizerek evde kalınan bu günlerde gençlerin programa katılması için çağrıda bulundu. Erdoğan'ın bahsettiği program, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturuldu. Hâlihazırda bulunan 31 ayrı eğitimin 13 başlığa ayrıldığını belirten Cumhurbaşkanı, bu eğitimlerin şu anda toplamda 47 bin dakika olduğunu ve sene sonuna kadar bu eğitimlerin sayısının 100'ü bulacağını da gençlere aktardı.

Bu eğitimlerden yararlanmak isteyen gençlerin yapması gereken tek şeyse sisteme girerek özgeçmişlerini kaydetmek. Gençlerin tamamladıkları eğitimler ve ulaştıkları başarı dereceleri onların özgeçmişinin üzerine eklenecek. Programları başarıyla tamamlayan gençlerse bir alanda uzmanlaşarak işe girebilecek. Bu işlerin arasında güvenlik uzmanlığı, veri analiz uzmanlığı, yazılım geliştirme uzmanlığı gibi ilgi çeken alanlar bulunuyor. Bu alanlarda uzmanlaşan gençler devlet bünyesinde çalışma imkânına sahip olacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programı anlattıktan sonra koronavirüs nedeniyle evde bulunduğumuz bu günleri bir fırsata dönüştürmeyi ve bu şekilde gençlerin yazılım konusunda önünü açarak ülkenin bu alandaki eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti.