MSI, mini LED ekran teknolojisini dizüstü bilgisayarlara taşıyan MSI Creator 17'yi tanıttı. İçerik üreticileri için tasarlanan MSI Creator 17, mini LED ekranı yeni nesil güçlü donanımıyla bir araya getiriyor.

Günümüzde birçok dizüstü bilgisayarda LCD ekran kullanılıyor. Üreticilerin OLED ekrana geçişte acele etmemesinin nedenlerinden biri ise maliyetinin yüksek olması. Ancak MSI, dünyanın ilk mini LED ekran kullanan dizüstü bilgisayarı MSI Creator 17 ile farkını ortaya koydu.

MSI Creator 17'ın 4K çözünürlüklü 17 inç ekranı, mini LED teknolojisiyle birleşerek oldukça keskin ve zengin renkler sunuyor. MSI'ın içerik üreticileri için tasarladığı dizüstü bilgisayarında kullandığı mini LED teknolojisi, ekranın belirli bölümlerinde arka aydınlatmayı kapatabiliyor ve böylece daha derin siyahlar ve güçlü beyazlar oluşturuyor.

Mini LED'ler, akıllı telefonlarımızda OLED paneller gibi işlev gören mikro LED'lerin aksine LCD teknolojisinin sınırlarını etkili bir şekilde zorluyor. Mikro LED teknolojisi üst düzey LCD TV'lerde kullanılsa da, dizüstü bilgisayara taşımak oldukça hantal bir tasarıma yol açardı. Ancak MSI, bu sorunun önüne mini LED ekranıyla geçiyor.

Mini LED ekran, yeni nesil donanımla birleşiyor

MSI Creator 17, yeni nesil donanım bileşenlerinin tüm nimetlerinden yararlanıyor. Dizüstü bilgisayarda Intel Core-i7 10875H işlemci ve 16/32GB RAM seçeneğiyle gelecek. Grafik kartı tarafında NVIDIA RTX 2060 veya RTX 2080 Super Max-Q gibi seçenekler olacak. Ayrıca cihazlarda 2 TB'a kadar depolama sunan NVMe SSD'ler yer alacak. MSI Creator 17'nin fiyatı 1.799 dolardan başlayacak ve yapılandırmaya bağlı olarak artacak.

MSI Creator 17 özellikleri