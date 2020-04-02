NVIDIA, bugün RTX Studio bilgisayarlarda kullanılacak yeni ekran kartları GeForce RTX 2080 Super ve 20270 Super'i tanıttı. Ekran kartlarının tanıtılmasıyla birlikte ilk bilgisayarlar da peşi sıra duyuruldu.

Grafik işlemci ve ekran kartı üreticisi NVIDIA, film geliştiricilerinin kullandığı RTX Studio dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni grafik işlemcileri GeForce RTX 2080 Super ve 2070’i tanıttı. Yapay zeka yetenekleri ile donatılan grafik işlemciler, daha uzun pil ömrü sağlayan NVIDIA Max-Q teknolojisini kullanmak için özel çekirdeklerle donatıldılar.

NVIDIA’nın yeni grafik işlemcilerinden GeForce RTX 2080 Super 1080-1560 mHz arasında frekans hızına sahipken, GeForce RTX 2070 Super 1155-1380 mHz frekans hızına sahip durumda. Tanıtılan iki grafik işlemcisi de 14 Gbps’ye kadar bellek hızı sunarken, standart olarak 8GB GDDR6 standart bellek ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

NVIDIA’nın yeni grafik işlemcilerini Acer’ın ConceptD 7 Ezel ve ConceptD 7 Ezel Pro, Gigabyte’ın AERO 15 OLED ve AERO 17 HDR, MSI’ın Creator 15, Creator 17, WS66 ve WS 75, Razer’ın da Blade 15 Base RTX Studio Edition ve Blade 15 Advanced RTX Studio Edition bilgisayarlarında göreceğiz. Bu bilgisayarların yanında HP de önümüzdeki hafta yeni RTX Studio bilgisayarlarını piyasaya sürecek.

NVIDIA, RTX Super serisi grafik işlemcileriyle beraber GeForce GTX 1650’nin GDRR6 sürümü ve GTX 1650 Ti grafik işlemcilerini de tanıttı. GTX 1650 Ti, 1024 CUDA çekirdeği, GDDR6 bellek ve 55w TDP’ye sahip durumda. GTX 1650’nin GDDR6’nın teknik özellikleri ise henüz açıklanmadı.