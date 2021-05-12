Yüksek performanslı oyun bilgisayarlarıyla tanınan MSI, içerik üreticileri ve uzaktan çalışanlar için tasarladığı, 16 Mayıs’ta çıkacak yeni serisini duyurdu. Şirketin açıkça MacBook Pro kullanıcıları için geliştirdiğini söylediği Creator Z16, yüksek donanımsal özellikleri ve geniş ekranıyla kişisel bilgisayarıyla çalışan oyuncuların ilgisini çekecek.

Üst düzey oyun laptoplarıyla tanınan MSI, son birkaç yılda ürün çeşitliliğini artırmak için bazı girişimlerde bulundu. Geçen sene ‘Summit Series’ adı altında uzaktan çalışanlar için iş bilgisayarları üreten şirket, bu alanda daha düşük fiyatlı ürünler de sundu. MSI’ın içerik üretici bilgisayarı kategorisinde ürettiği son ürün, 'MacBook Pro muadili' olarak tanımlanan Creator Z16 oldu.

MSI, Intel’in yepyeni Tiger Lake H işlemcilerini içeren yeni oyun ve içerik üretici dizüstü bilgisayarını duyurdu. MSI’ın açıkça ‘MacBook Pro kullanıcısı’ olarak isimlendirdiği bir kitleyi hedeflediği Creator Z16 modelleri, 16 Mayıs’ta piyasaya sunulacak.

Oyun da oynayan tasarımcılar için rüya gibi donanım:

MSI Creator Z16 serisinde 2 model bulunacak. Her iki modelde de 120 Hz yenilenme hızına sahip, 16:10 oranında; QHD+ çözünürlükte dokunmatik ekran kullanılacak. Oyuncu bilgisayarlarında kullanılan geleneksel 16:9 oranı yerine 16:10 oranının kullanılması, hareket halindeki tasarımcıların geniş ve yatay çalışma alanı ihtiyacını karşılayacak. Yine her iki modelde de Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı ve 32 GB RAM bulunacak. İki modelin ana farkı ise birinde 1 TB depolama alanı ve Intel i7-11800H işlemci; diğerinde de 2 TB depolama alanı ve Intel i9-11900H işlemci olması olacak. MSI Creator Z16 laptopların fiyatı, 2599 dolardan başlayacak.

Z16’nın uygun fiyatlı alternatifi: M16

Biraz daha düşük fiyatla hem oyun oynanabilecek hem de iş yapılabilecek bilgisayar arayanlar, Creator M16 modelini tercih edebilecek. M16’nın farkları, Nvidia GeForce RTX 3050Ti ekran kartı ve Intel Core i7 işlemci barındırması olacak. Daha hafif ağırlıktaki M16’nın fiyatı ise henüz bilinmiyor.