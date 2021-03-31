Bilgisayar parçalarının kapasitelerini sonuna kadar kullanmayı sevenler arasında MSI da var. Firmanın yeni DDR4 RAM Overclock rekoru ise pek de evde kırabileceğimiz bir rekor değil.

Bilgisayarla ilgilenen herkesin bir dönem merak saldığı overclock, zaman zaman yeni ve enteresan girişimlerle haberlerimize konu oluyor. Genelde bağımsız kullanıcılar tarafından yapılan overclock için bu sefer MSI kendisi harekete geçti.

MSI'ın yaptığı çalışmada bir DDR4 RAM için elde edilen en yüksek overclock hızını elde etmeyi başardı. Kovan Yang, yaptığı çalışmada 8GB HyperX Predator kullandı. Belleğin hızı normalde 2,400MHz olsa da MSI için bu rakam çok düşük kaldı.

Evde denenmeyecek sistem

MSI ekibinden Kovan Yang'ın yaptığı çalışmada RAM'in hızı tam 7,156MHz seviyesine kadar yükseldi ve neredeyse üç katına erişmeyi başardı. Bu hıza ulaşmak için kullanılan soğutma aracı ise evlerimizde kullanmamızın neredeyse imkansız olduğu bir şey: sıvı nitrojen.

Sistemde deneme için 11. nesil Intel Core i9 işlemci kullanıldı. İşlemcinin üzerine sıvı nitrojeni adeta boca eden overclock ustası, böylece çok yüksek hızlara çıkılmasına rağmen cihazın aşırı ısınma sonucu kullanılamaz hale gelmesini de engellemeye çalıştı.

Yukarıda yer alan özellikler tablosunda MSI'ın eriştiği hız olarak 3578MHz gözüküyor olsa da gerçek değer burada yazanın iki katı oluyor. Zaten DDR4'ün DDR kısmının açıklaması da dilimizde duble veri oranı olarak geçiyor.

Sıvı nitrojen çalışmaları dikkat çekiyor

Yakın zamanda yapılan bir başka overclock çalışması da Bethesda'dan gelmişti. Ünlü firma, yaptığı çalışmada yine sıvı nitrojeni kullanmış ve Doom Eternal'de 1000 FPS'ye ulaşmaya çalışmıştı. Her iki çalışmada da gördük ki bu noktalara ulaşmak için sürekli sıvı nitrojen döken bir arkadaşınız olmasına ihtiyacınız var.

Sıvı nitrojen sistemi sayesinde MSI şu anda en yüksek hıza ulaşan firma ünvanını eline geçirmiş oldu. Yine de bu kadar dramatik artışlara ihtiyacınız varsa siz sıvı nitojenden başka alternatifler bulmaya çalışın.