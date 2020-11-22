Bilgisayar ve bilgisayar donanımları denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan MSI, yeni monitör serisini duyurdu. Şirketin duyurduğu PRO MP242 serisinde üç monitör bulunuyor.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi MSI (Micro-Star International), PRO MP242 monitör serisini duyurdu. Bu seride üç farklı model yer alıyor: PRO MP242, PRO MP242V ve PRO MP242P.

MSI tarafından duyurulan bu ekranların üçü de kullanıcılarına benzer özellikler sunuyor. Henüz fiyatları konusunda herhangi bir açıklama yapılmamış olan bu üç monitörün hepsi 23,8 inç ekran boyutu ve FHD çözünürlükle geliyor.

MSI'ın PRO MP242 monitör serisi

PRO MP242, PRO MP242V ve PRO MP242P monitörler 1920 x 1080 ekran çözünürlüğü sunuyor. Monitörlerde HDMI ve D-Sub video girişleri bulunuyor. Çift kaynağı destekleyen bu girişler, kullanıcısına esneklik sunuyor. Yani kullanıcılar, iki farklı bilgisayar ya da bir bilgisayar bir konsol bağlayabiliyorlar.

PRO MP242 ve PRO MP242V monitörlerin HDMI girişi 75 Hz ekran tazeleme oranı sunarken D-Sub girişi 60 Hz tazeleme oranı sunuyor. MP242 ve MP242V ile MP242P arasındaki fark ise monitörlerin ayaklıklarında ortaya çıkıyor. MP242 ile MP242V, yükseklik ayarında -3 dereceden 21 dereceye kadar ayarlama seçeneği sunarken MP242P, daha fazla ayarlanabilirlik sunuyor.

PRO MP242V'nin ayaklığı, kolay eksen ayarlamaları da sunuyor. Eksen ayarı -90 dereceden 90 dereceye kadar ayarlanabiliyor. Bu da monitörün, ince çerçeveleri sayesinde pivot modunda rahatça durabilmesi anlamına geliyor.

Bu özelliği de PRO MP242V'yi yayıncılar için ya da okuma için olabildiğince geniş alana ihtiyaç duyan kodlayıcılar için ideal bir monitör yapıyor. Şirket, bu monitörlerin ne zaman kullanıcıya sunulacağını ya da fiyat etiketinin ne olacağını ise açıklamadı.