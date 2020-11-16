Samsung'dan Televizyon Gibi Monitör: Karşınızda M5 ve M7

Samsung, düzenlediği bir etkinlikte, yeni monitör modellerini duyurdu. 'M5' ve 'M7' olarak isimlendirilen bu monitörler, Samsung'un akıllı televizyonlarıyla aynı teknolojilere sahip. Monitörler, kısa bir süre sonra tüketicilerle buluşacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 27 inç ve 32 inç boyutlarında olan üç yeni monitör duyurdu. “M5” (iki varyanta sahip) ve “M7” olarak isimlendirilen bu monitörler, alıştığımız monitörlerden çok daha fazlasını sunuyor. Hatta bu ürünler için, “televizyon gibi monitör” ifadesini kullanabiliriz. Peki bu monitörleri bu kadar benzersiz kılan şeyler ne?

Samsung’un yeni monitör modelleri, Samsung’un akıllı televizyonlarında olduğu gibi TizenOS isimli işletim sistemiyle çalışıyor. Bu işletim sistemi, monitörlerde Netflix, YouTube ve AppleTV gibi gibi uygulamaların yüklü olduğu, istenildiği takdirde de uygulama mağazalarından daha fazla uygulamanın indirilebilmesini sağlıyor. Monitör bunu, sahip olduğu Wi-Fi desteğiyle sunuyor.

Samsung’un yeni monitörü işte böyle görünüyor

Samsung’un yeni monitörleri, stand aracılığıyla ya da duvara monte ederek kullanılabiliyor. Ayrıca tüm varyantlarda 5 wattlık iki adet hoparlör bulunuyor. Dileyen kullanıcılar, monitörlerin sahip olduğu uzaktan kumandaları da kullanabiliyorlar. Bu kumandalar, Bixby, Google Asistan veya Alexa ile birlikte de kullanılabiliyorlar. Tüm bunlara ek olarak Samsung’un yeni monitörleri, AirPlay 2 ile de uyumlu çalışıyor.

Samsung’un yeni monitörlerinden M5, 27 inç ya da 32 inç boyutlarda satın alınabiliyor. 32 inç boyutunda olan M7 ise 4K çözünürlük desteği sunuyor. Ayrıca her iki monitörde de 2’şer adet HDMI girişi, bir adet USB Type-C ve Display Port girişleri yer alıyor. M5’te iki adet olan USB Type-A girişi, M7’de ise üç adet olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung, akıllı televizyonlarında sunduğu tüm özellikleri yeni monitörlerinde de sunuyor. Bu bağlamda, diğer her şeyden önce Samsung DeX özelliğinin bu monitörlerde kullanılabileceğini söylemek gerekiyor. Ayrıca Bluetooth 4.2 desteğine sahip olan bu monitörler, klavye ve fare bağlantısıyla kullanıma da imkan tanıyor.

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan monitörlerin fiyatının da makul seviyelerde olduğunu söyleyebilir. Buna göre 27 inç büyüklüğündeki M5’in fiyatı 230 dolar (yaklaşık 1,750 TL + vergiler), 32 inç büyüklüğündeki M5’in fiyatının 280 dolar (yaklaşık 2,150 TL + vergiler) olduğunu açıklayan Samsung, M7’nin fiyatını ise 400 dolar (yaklaşık 3,050 TL + vergiler) şeklinde duyurdu. Tüketiciler, M5’e kasım ayı sonuna kadar, M7’ye ise aralık ayının başlarında sahip olabilecekler.