MSI, yanlışlıkla Intel'in 14. nesil işlemci özelliklerinin de yer aldığı bir video yayınladı. Hal böyle olunca eylül ayında tanıtılacak işlemcilerin bazı özellikleri şimdiden ortaya çıkmış oldu.

ABD merkezli yarı iletken devi Intel'in 14. nesil işlemciler üzerinde çalıştığı uzun zamandır bilinen bir gerçek. Hatta bu işlemcilerle ilgili bazı bilgiler de çoktan sızdırıldı. Şimdiyse yaklaşmakta olan işlemcilerle ilgili yeni bir sızıntı daha yaşandı. Sızıntı kaynağı, bu kez dünyaca ünlü teknoloji şirketi MSI'dı.

MSI, orijinal YouTube kanalında liste dışı bıraktığı bir videoyu yanlışlıkla yayına aldı. Bu videoda MSI'ın yaklaşmakta olan ana kartlarının bilgisayarlarda gösterildiği teknik eğitim içerikleri bulunuyordu. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak videonun bir sahnesinde, 14. nesil Intel işlemciler ile ilgili küçük bir slayt vard ve bu slaytta, Intel'in yeni işlemcilerinin özellikleri gösteriliyordu. MSI, hatayı fark ettikten sonra videoyu kaldırdı ancak yeni işlemcilerle ilgili bilgiler çoktan internet ortamında yayılmış oldu.

Intel Core i7-14700K, selefinden yüzde 17 hızlı olacak!

MSI'ın şirket içi eğitim videosuna baktığımızda, 13. nesil işlemciler ile 14. nesil işlemciler arasında genel olarak büyük farklar olmadığını göreceğiz. Bu bağlamda; videoya göre her iki seride de 10 nm üretim sürecinden geçen aynı mimari bulunacak. Ayrıca; 13. nesil işlemciler ile 14. nesil işlemciler arasında ortalama yüzde 3'lük performans artışı olacak. Intel Core i7-14700K hariç.

Intel Core i7-13700K'da 8 adet performans, 8 adet de verimlilik odaklı çekirdek bulunuyordu. MSI'ın videosuna göre Intel Core i7-14700K'da ise 8 performans çekirdeğine 12 verimlilik çekirdeği eşlik edecek. İşte bu fark, Intel Core i7-14700K'nın selefinden yüzde 17 hızlı olmasını sağlayacak. Eylül ayında gerçekleştirilecek etkinlikte, Intel'in 14. nesil işlemcilerinin neler sunacağını tüm detaylarıyla görme imkanı yakalayacağız.