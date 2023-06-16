Bilgisayar dünyası kuantuma doğru dönüşümde hızla ilerlerken Intel, bugüne kadarki en gelişmiş çipi Tunnel Falls'ı tanıttı.

Bilgisayar çağı artık kuantum evresine giderek daha da yaklaşmaya devam ederken bugün Intel’den yepyeni bir duyuru geldi. Yonga devi, en yeni kuantum çipi “Tunnel Falls”ı duyurdu.

Tunnel Falls Intel’in açıklamasına göre bugüne kadar kendilerinin geliştirdiği en gelişmiş çip oldu Ancak çip, şirketin piyasaya süreceği bir çip olmayacak. Yalnızca araştırmalar için kullanılacak.

Tunnel Falls neler sunuyor?

Intel Tunnel Falls, Intel’in tamamen ticari kuantum bilgi işleme sistemi kurma üzerine inşa ettiği uzun vadeli stratejisinin yeni bir adımı oldu. Çip, tüm dünyadan akademik topluluklara, uygun görülen araştırmalarda kullanılacak.

Tunnel Falls, bugünün bilgisayarlarında kullandığımız standart çiplerden çok daha farklı ve hızlı. Çip, 12 kübite sahip. Aslında bu sayı, kuantum hesaplama alanında Intel’in yarışta olduğu bir diğer dev şirket olan IBM’in oldukça gerisinde. IBM, daha önce 433 kübitlik bir çipini tanıtmış, bu yıl içinde de 1000 çiplik bir çip tanıtacağını açıklamıştı.

Burada kübit ve bit arasındaki farka kısaca değinmekte fayda var. Günümüz bilgisayarları bir bit her zaman 0 veya 1 değeri alabilirken bir kübit, iki durumlu bir sistemdir. Sadece 0 veya 1 almaz, her ikisinin kuantum süperpozisyonu da olabilir.

Çipin sunduğu bir diğer dev yenilik ise ölçeklenebilir olmasında yatıyor. Intel, çipte yer alan Silicon Spin Kübitlerin diğer kübit tiplerinden milyon kat daha küçük olduğunu belirtiyor, bu sayede çipin çok daha fazla kübite sahip olacak şekilde ölçeklenebileceğini belirtiyor.

Kuantum bilgisayarların geleceğimiz olduğunun bir diğer kanıtı da aslında burada çalışan şirketler ve kurumlarda:

Intel ve IBM’in kuantum çipler üzerindeki çalışmaları uzun yıllardır sürüyor. Fakat bu çalışmalar sadece tüketiciler için yapılmıyor. Intel, Tunnel Falls’ı ABD ordusunun başlattığı LPS Kübit İşbirliği kapsamında, Maryland Üniversitesi ve işbirliği bünyesindeki iştiraklar ile geliştirdi.