MSI, 49 inçlik ultra geniş QD-OLED monitörünü tanıttı. Yeni monitörüyle 240Hz yenileme hızı, 0.03ms tepki süresi ve yüksek parlaklık desteği sunuyor.

MSI, 240Hz yenileme hızı, 0.03ms GTG tepki süresi ve OLED teknolojisinin avantajlarını sunan 49 inçlik yeni QD-OLED kavisli monitörünü tanıttı. Hem profesyonel hem de oyuncular için tasarlanan bu monitör şimdiden merak ediliyor.

MSI, 49 inçlik ultra geniş QD-OLED monitörü MPG 491CQPX'i duyurdu. Monitör, 5120 x 1440 çözünürlük sunarak geniş ekran deneyimi arayanlar için ideal.

Yeni 49″ QD-OLED kavisli oyun monitörünün özellikleri

QD-OLED paneli, renk doğruluğu ve parlaklık konusunda yüksek performans sergiliyor. 240Hz yenileme hızı ve 0.03ms GTG tepki süresi ile hızlı oyunlarda kesintisiz bir deneyim sağlıyor. -5° ile 20° arasında eğim ayarı, 30° sola ve sağa dönebilme imkanı ve 100mm'ye kadar yükseklik ayarı sunuyor.

MPG 491CQPX, HDR içerikler için yüksek parlaklık değerleriyle öne çıkıyor. 1.000 nite kadar pik parlaklık desteği sunan bu monitör, derin siyahlar ve yüksek kontrastlar için VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikasına sahip. Bağlantı seçenekleri arasında DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 ve USB Type-C gibi modern bağlantılar bulunuyor. Ayrıca, OLED Care 2.0 ile ekranın ömrü korunarak kullanıcıların uzun süreli kullanıma olanak sağlanıyor.