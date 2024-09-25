Kral Hareket: Monster Notebook'un İtalya-Türkiye Arası Teknik Servis Krizi, 3 Bin KM'lik Bir Adımla Müşteri Memnuniyetine Dönüştü

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Geçtiğimiz günlerde Monster Notebook ve bir müşterisi arasında “müşteri deneyimi” adına kötü başlayıp iyi sonla biten, Türkiye’den İtalya’ya kadar giden bir macera yaşandı.

Eyyüp Palmanak isimli bir öğrenci, LinkedIn hesabından bir paylaşımda bulundu ve Monster bilgisayarıyla ilgili yaşadığı bir sorunu anlattı.

İtalya’da Bolonya Üniversitesi’nde master yapmaya hazırlanan öğrenci, bilgisayarının teknik serviste işlem yapılmadığından iki haftadır beklediğinden dert yanarak Monster Notebook’a şikayetini dile getirdi.

Paylaşıma etiketlelen marka, Eyyüp Palmanak’a ulaşarak sorunu çözmek için 3 bin km'lik bir adım attı

Monster Notebook Co-CEO’su İlhan Yılmaz, yurt dışı uçuşuna yetişemeyen bilgisayarın Monster Notebook çalışanı ile birlikte bizzat İtalya’ya götürüldüğünü ve elden teslim edildiğini LinkedIn hesabından duyurdu.

 

Teknik serviste başlayan kriz böylece ülkeler arası bir müşteri memnuniyeti hikayesine dönüştü.

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