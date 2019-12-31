MTV'yi Belirleyen Araç Matrah Bedelleri Yükseltildi

Birkaç gün önce sizlerle, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretlerinden bahsetmiştik. O gün sizlerle paylaşmış olduğumuz haberimizde, tescil tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrası olan araçların MTV bedellerinin, araçların matrahına göre belirlendiğinden bahsetmiştik. Şimdi yayımlanan yeni rakamlarla birlikte MTV'nin belirlenmesinde önemli olan araç matrahları güncellendi.
2019 yılı MTV ödemelerinde, araç değerleri 46.300 TL, 81.100 TL ve 81.100 TL üzerindekiler olarak sınıflandırılıyordu. Şimdi ise bu sınıflandırma değiştirildi ve yükseltildi. Yani vatandaşlar, 2020 yılında MTV ödemesi yaparken yeni kriterleri göz önünde bulunduracaklar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Resmi Gazete'deki yeni düzenlemeye yakından bakalım.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni değerlere göre tescil tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrası olan araçlarda belirleyici olan matrah bedeli, 51.800 TL, 90.800 TL ve 90.800 TL üzerindeki araçlar olacak. Yani 2019 yılında 46.300 TL'ye kadar olan araçlar için belirlenen MTV bedeli, 2020 yılında 50.800 TL'ye kadar olan araçlar için uygulanacak.
İşte 2020 yılında araçların matrah bedellerine göre ödenecek MTV bedelleri
Motor gücü 1.300 cc ve altında olan araçlar
- Bedeli 51.800 TL'yi aşmıyorsa 964 TL
- Bedeli 51.800 TL ile 90.800 TL arasındaysa 1.059 TL
- Bedeli 90.800 TL üzerindeyse 1.156 TL
Motor gücü 1.301 - 1.600 cc arasında olan araçlar
- Bedeli 51.800 TL'yi aşmıyorsa 1.678 TL
- Bedeli 51.800 TL ile 90.800 TL arasındaysa 1.846 TL
- Bedeli 90.800 TL üzerindeyse 2.014 TL
Motor gücü 1.601 - 1.800 cc arasında olan araçlar
- Bedeli 129.800 TL altındaysa 3.260 TL
- Bedeli 129.800 TL üzerindeyse 3.557 TL
Motor gücü 1.801 - 2.000 cc arasında olan araçlar
- Bedeli 129.800 TL altındaysa 5.136 TL
- Bedeli 129.800 TL üzerindeyse 5.603 TL
Motor gücü 2.001 - 2.500 cc arasında olan araçlar
- Bedeli 162.100 TL altındaysa 7.704 TL
- Bedeli 162.100 TL üzerindeyse 8.405 TL
Motor gücü 2.501 - 3.000 cc arasında olan araçlar
- Bedeli 324.400 TL altındaysa 10.741 TL
- Bedeli 324.400 TL üzerindeyse 11.719 TL
Motor gücü 3.001 - 3.500 cc arasında olan araçlar
- Bedeli 324.400 TL altındaysa 16.358 TL
- Bedeli 324.400 TL üzerindeyse 17.847 TL
Motor gücü 3.501 - 4.000 cc arasında olan araçlar
- Bedeli 519.200 TL altındaysa 25.720 TL
- Bedeli 519.200 TL üzerindeyse 28.060 TL
Motor gücü 4.001 cc ve üzerinde olan araçlar
- Bedeli 616.500 TL altındaysa 42.097 TL
- Bedeli 616.500 TL üzerindeyse 45.924 TL