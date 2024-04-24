Hâlihazırda gerçekçi olan MudRunner oyunu, VR sürümüyle deneyimi bir adım daha öteye taşıyacak.

Saber Interactive tarafından geliştirilen simülasyon oyunları, pazardaki off-road simülasyonu boşluğunu oldukça etkili bir şekilde dolduruyor. Zira bu tarz oyunları yapmak her ne kadar herkesin girebileceği bir iş olsa da oyunu gerçekçi kılmak, çamur mekanikleri, arazi şartlarının çeşitliliği ve mevsim şartları gibi problemleri düşününce oldukça zor.

Şirket de MudRunner ve SnowRunner oyunlarıyla oyuncuları memnun etmeye devam ediyor. Oyunları güncel tutan, farklı araçlar, haritalar ve mekanikler ekleyen Saber Interactive, 2017’de piyasaya çıkan MudRunner’ı çok daha gerçekçi kılacak sürümünü duyurdu.

Bu sürümde direksiyon başına ‘bizzat geçeceksiniz’

MudRunner VR ismiyle çıkan bu sürüm, Meta Quest platformuna gelecek. PSVR platformuna gelip gelmeyeceği bilinmiyor fakat çok sayıda oyuncu, bunun da olması için şirkete çağrı yapıyor. MudRunner VR, her araziye uyumlu 8 eşsiz araç sunuyor. Koşullara göre sizin için en uygun olanını da kendiniz seçeceksiniz.

Oyunda ister hikâye isterseniz de serbest modda oynayabiliyorsunuz. Geniş çaplı ve çeşitli şartlarla gelen haritalara sahip olan oyunda aracınızı, sürücü koltuğundan kontrol edeceksiniz. Burada vitesi, silecekleri, tabletinizi ve daha birçok kontrolü gerçekleştirebileceğiniz araçlar size sunulacak.

MudRunner VR’ın çıkış tarihine yönelik henüz bir bilgi paylaşılmadı. Fakat buradan Meta sayfasına erişebilir ve oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz. Elle tutulur seviyede benzer deneyim sunan çok az oyun olduğunu belirtelim.