Muğla'daki Vampir Pireler Balıkları Canlı Canlı Yiyor

Muğla'da vampir pire dehşeti yaşanıyor. Hava karardıktan sonra ortaya çıkan vampir pireler, balıkçıların da kısmetini kapatmışa benziyor.

Muğla'da bir süredir vampir pireler balıkçıların gündeminden düşmüyor. Balığın etli kısımlarını canlı canlı yiyen ve sadece deri ve kılçıkları bırakan İsopod olarak da adlandırılan vampir pireler, bugünlerde balıkçıların kabusu olmuş vaziyette. Özellikle Milas ve çevresinde, güneş batınca ortaya çıkan bu tür nedeniyle ağa takılan balıklardan sabaha hiçbir şey kalmamış oluyor.

Balıklar dışında midye gibi kabuklu deniz ürünlerine de dadanan bu vampir pireler, bölgedeki balıkçıları adeta canından bezdirmiş durumda.

Körfezde 25 yıldır balıkçılık yapan Zafer Kınış, konuyla ilgili şunları söyledi:

''Vampir pireler nedeniyle artık ağlarla balık tutamaz hale geldik. Bu canlı, balığın kulağından ve karnından girip 5-10 dakikada tamamen bitiriyor. Denizde, büyük koloniler halinde çok hızlı hareket eden vampir pireler, karada da uzun süre yaşıyor. Teknenin üzerinde bir gün öncesinden kalmış olan bu canlılar, ertesi gün de yaşamaya devam ediyor. Vampir pireler bizim balıkçılık alışkanlıklarımızı da tamamen değiştirdi. Eskiden akşam güneş batmadan ağları atardık, balığın en çok ağa takıldığı zaman dilimi olan gece saatlerinde ağlar denizde kalırdı. Sabah güneş doğduktan sonra ağları kaldırırdık ama şimdi ağları denize bıraktıktan 1-2 saat sonra kaldırmaya başlıyoruz.''

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren uzman bir ekip, konuyu incelemeye başladı. Vampir pirelerin insanlara hiçbir zararının olmadığını söyleyen ekip, ayrıca bu türün sabit kalmayan balıklara da zarar veremediğini ifade etti.