Büyük Beyazların Ölümü Ekosistemi Değiştiriyor

Yeni yayınlanan bir araştırmanın sonucuna göre büyük beyaz köpek balıklarının sayısının azalması, belirli sularda ekosistem değişikliğine vesile oluyor.

Vahşi yaşamda meydana gelebilecek belirli bir tür azalmasının, ne denli ciddi bir ekosistem farklılığı oluşturacağına ilişkin önemli bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. Yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre, Güney Afrika’daki False Bay bölgesinde bulunan Seal Adası sularında sık sık görülen büyük beyaz köpek balıkları, sayısal anlamda 2015 yılı itibariyle büyük bir düşüş yaşadı.

Miami Üniversitesi’nin köpek balığı araştırmacısı Neil Hammerschlag ve Apex Shark Expeditions’tan doğa bilimci Chris Fallows tarafından 2000 yılında başlatılan, toplamda 8 bin çalışma saatinden sonra elde edilen bulgular, büyük beyaz köpek balıklarının beklenmedik bir şekilde haftalarca hatta aylarca ortadan kaybolduğunu açığa çıkartıyor.

En büyük düşüş ise 2015 yılından sonra yaşanmaya başlamış gibi görünüyor. Böylesi bir azalmanın tam olarak nedeni bilinmese de ortada ciddi bir ekosistem değişikliği meydana getirdiğini söylemek mümkün. Zira azalan büyük beyazların yerini, yine yırtıcı sınıfındaki "broadnose sevengill" köpek balığı alıyor.

Yapılan araştırmalar ve gözlemlerde, aslında sevengill köpek balıklarının toplanma alanları Seal Adası’nın 18 km açıklarına kadar uzanıyor. 2017 ve 2018 yılları arasında ise büyük beyazların olduğu sularda, 120’den fazla sevengill köpek balığı belgelenmiş durumda.ucu b

18 yıldan fazla süren ve ilk olarak Journal of Scientific Reports dergisinde yayınlanan bu araştırma, okyanuslarda yaşanacak herhangi bir değişimin, tüm ekosistem üzerinde çok ciddi bir etki oluşturabileceğini kanıtlar nitelikte. Şu an için böyle bir değişimin tam olarak neden kaynaklandığı bilinmiyor olsa da okyanus ekosistemi üzerinde ciddi bir farklılık oluşturduğu kesin. Bu değişikliğin, beraberinde bir domino taşı etkisi oluşturup oluşturamayacağı konusunda ise kesin bir çıkarım yapılamıyor.