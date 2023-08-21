İnternet dünyası, bir süredir milyarder iş insanları Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki "kafes dövüşü" meselesini konuşuyor. Mark Zuckerberg ve ekibinin X -namıdiğer Twitter- rakibi uygulaması Threads'i yayınlaması üzerine yaşanan gerilim, geçtiğimiz günlerde nihayet son buldu. Yapılan açıklamalara göre böyle bir dövüş olmayacak. Ancak olayın etkileri devam ediyor.
Tüm bunlar yaşanırken, Türkiye'den konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki meseleye dahil oldu. Varank, bu kavganın Türkiye'de gerçekleştirilebileceğini çünkü yağlı güreşin Türkiye'de bir "hesaplaşma yöntemi" olduğunu ifade etti. Ne Elon Musk ne de Mark Zuckerberg, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Mustafa Varank'ın paylaşımı şöyleydi:
Mustafa Varank, milyarder iş insanlarını kavga etmek için Türkiye'ye çağırmakta biraz geç kaldı. Zira Mark Zuckerberg, 14 Ağustos'ta konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Meta patronu, Threads aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında yaşananlar için