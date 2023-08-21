Eski bakanlardan Mustafa Varank, Elon Musk ve Mark Zuckerberg'e yağlı güreş çağrısında bulundu. Varank, iş insanlarının bir süre önce iptal edilen kafes dövüşünün, Türkiye'de yapılabileceğini söyledi.

İnternet dünyası, bir süredir milyarder iş insanları Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki "kafes dövüşü" meselesini konuşuyor. Mark Zuckerberg ve ekibinin X -namıdiğer Twitter- rakibi uygulaması Threads'i yayınlaması üzerine yaşanan gerilim, geçtiğimiz günlerde nihayet son buldu. Yapılan açıklamalara göre böyle bir dövüş olmayacak. Ancak olayın etkileri devam ediyor.

Tüm bunlar yaşanırken, Türkiye'den konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki meseleye dahil oldu. Varank, bu kavganın Türkiye'de gerçekleştirilebileceğini çünkü yağlı güreşin Türkiye'de bir "hesaplaşma yöntemi" olduğunu ifade etti. Ne Elon Musk ne de Mark Zuckerberg, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Mustafa Varank'ın paylaşımı şöyleydi:

Ülkemizde yağlı güreş, barışçıl bir hesaplaşma yöntemidir. Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi Türkiye'deki "Er Meydanı"na davet ediyoruz.

Mustafa Varank, milyarder iş insanlarını kavga etmek için Türkiye'ye çağırmakta biraz geç kaldı. Zira Mark Zuckerberg, 14 Ağustos'ta konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Meta patronu, Threads aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sanırım hepimiz Elon'un ciddi olmadığı konusunda hemfikir olduk ve artık yolumuza devam etme zamanı. Gerçek bir randevu teklif ettim. Dana White, bunu hayır için yasal bir yarışma haline getirmeyi teklif etti. Elon tarih onaylamadı, sonra ameliyat olması gerektiğini söyledi. Elon gerçek bir randevu ve resmi bir olay konusunda ciddileşirse bana nasıl ulaşacağını biliyor. Aksi takdirde, devam etme zamanı. Sporu ciddiye alan insanlarla rekabet etmeye odaklanacağım.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında yaşananlar için