Elon Musk, Meta'nın Twitter rakibi platformu nedeniyle Mark Zuckerberg'i kefes dövüşüne davet etti. Zuckerberg, bu teklifi "Konum at" diyerek kabul etti. Teknoloji dünyasının dev isimleri, son dönemlerin en eğlenceli tartışmasıyla karşımızda...

Teknoloji dünyasının iki dev ismi, Mark Zuckerberg ile Elon Musk, bir "kafes dövüşü" meselesi ile karşımızda. Evet yanlış duymuyorsunuz. Bir tarafta Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Mark Zuckerberg, diğer tarafta ise Twitter'ın, Tesla'nın, SpaceX'in patronu Elon Musk. Meselenin komik geldiğinin farkındayız.

Meta'nın Twitter rakibi bir platform üzerinde çalıştığı uzun zamandır biliniyor. Henüz hakkında pek bir bilgi sahibi olmadığımız bu platform, şu an için "Project 92" kod adını kullanıyor ve sızdırılan görseller, yeni platformun içeriksel açıdan Twitter'ın kopyası, tasarımsal olarak ise Instagram'ın resimsiz hali olacağını ortaya koyuyor. Görünen o ki Elon Musk, bu meseleden yeni haberdar oldu.

Elon Musk: Kafes dövüşüne hazırım!

Twitter'da Project 92 ile ilgili bir paylaşımın altına yorum yapan Elon Musk, "Kafes dövüşüne hazırım!" ifadesini kullandı. Bu açıklamanın ciddiye alınıp alınmayacağı bilinmiyordu. Neticede Musk, Twitter'daki herhangi birini herhangi bir nedenden ötürü laf atabilirdi. Ayrıca son dönemlerde Zuckerberg'e de laf atıyordu. Tüm bunlar yaşanırken Mark Zuckerberg, Instagram'dan paylaştığı hikâyede Musk'a cevap verdi. Zuckerberg, oldukça ciddi görünüyordu.

Mark Zuckerberg'in Elon Musk'a cevabı: Konum at!

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, Mark Zuckerberg, "Konum at" diyerek Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifini kabul etti.

Ve Elon Musk'tan karşı cevap: Vegas Octagon!

The Verge'ün konuyla ilgili paylaşımına Twitter üzerinden yanıt veren Musk, "Vegas Octagon" ifadesini kullandı. Milyarder iş insanı, bunun üzerine ikinci paylaşım yaparak şöyle dedi: Rakibimin üzerine uzanıp hiçbir şey yapmadığım, "Mors" adını verdiğim harika bir hamlem var.

Gelelim rakiplerin özelliklerine: Elon Musk, pek çok anlamda Mark Zuckerberg'den üstün!

"Kafes dövüşü" yapacak rakiplerin birbirlerine göre bazı üstünlükleri var. Elon Musk ile başlayalım:

Daha zengin.

Fiziksel anlamda daha büyük.

Gerçekten kafes dövüşüne çıksa kimse şaşırmaz :)

Mark Zuckerberg ise gerçek bir dövüşçü

Mark Zuckerberg'e bakalım:

Daha genç.

Aslında gizemli birisi.

Profesyonel olarak jiu jitsu yapıyor.

Sizin favoriniz kim?