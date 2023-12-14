İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan 6 kişiyi daha gözaltına altı. Şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Hükûmet, son dönemlerde sosyal medya kullanımını yakın takibe aldı. Bu bağlamda; özellikle de müstehcenlik üzerine yayın ve paylaşımlar yapan kullanıcılara yönelik gözaltılar yapılmaya başladı.

Gelen son haberler, bu tür gözaltıların devam edeceğini gözler önüne seriyor. Zira TikTok ile X'te müstehcen yayınlar yapan 6 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 4'ünün adliyeye sevk edildiği, 2'sinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Pornografik içerikler paylaşıp, müstehcen konuşmalar gerçekleştirdiler

Edinilen bilgilere göre 5'i kadın olan 6 şüpheli, sosyal medyada pornografik içerikler paylaşıyor, canlı yayınlar sırasında müstehcen konuşmalar gerçekleştiriyorlardı. K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y ve N.G isimli şüpheliler hakkında TCK 226 suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, önceki operasyonlara doğrudan müdahil olmuş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Yaptığımız son kontrollerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını görüyoruz. Ancak şu bir gerçek ki müstehcenlik odaklı operasyonlar, önümüzdeki günlerde de çok konuşulacak.