İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, 1.332 TikTok hesabının incelendiğini, müstehcen paylaşımlar yapan 14 kişinin tutuklandığını duyurdu. Tutuklu sayısı her an artabilir.

Son yılların en popüler sosyal medya platformu TikTok, özellikle de son haftalarda önemli tartışmalarla gündemde. İnsanların TikTok'tan para kazanmak için "garip" hareketler yapmaya başlamış olmaları, diğer vatandaşlar tarafından tepki çekiyor. Hatta hükûmetin de bu durumun farkında olduğu ve TikTok'la ilgili bazı adımlar atacağı da konuşuluyor.

Tüm bunlar yaşanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan önemli bir açıklama geldi. Yerlikaya tarafından yapılan açıklama, yetkililerin TikTok hesaplarından yapılan paylaşımları izlemeye başladığının açık bir göstergesi. Çok yakında, TikTok özelinde çok büyük operasyonlar görebiliriz gibi duruyor.

14 kişi, TikTok'taki paylaşımları nedeniyle tutuklandı!

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TikTok'ta 1.332 hesabın izlendiğini, müstehcen içerik paylaşan 14 kişinin tutuklandığını açıkladı. TikTok hesaplarına yönelik incelemelerin devam ettiğini aktaran Bakan Yerlikaya, sınır dışı edilmek üzere işlem başlatılan TikTok kullanıcıları da olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya'ya göre 612 hesap için izleme süreci devam ediyor.

Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamasında şu an için müstehcenliğe odaklanıldığının altını çizdi. Bakan Yerlikaya, "TikTok'ta müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine işlem yapıyoruz." ifadelerini kullandı.