Muz şeklindeki taşınabilir oyun konsolu Banana-Bit, Arduboy oyun desteği ve üç farklı model seçeneğiyle tanıtıldı.

Muz şeklindeki ilginç tasarımıyla dikkat çeken Banana-Bit, retro oyunlara gönül verenler için eğlenceli bir alternatif olarak sahneye çıktı. Üstelik Arduboy oyunlarını da destekliyor yani nostalji sevenler için cepten çıkarıp oynanacak bir klasik makinesi diyebiliriz.

Açık kaynaklı bir platform olarak geliştirilen Banana-Bit, 300'den fazla Arduboy oyununu çalıştırabiliyor. Muz gibi taşınabilir olan bu cihaz, sade tasarımı ve üç farklı modeliyle oyun severlerin karşısına çıkıyor. İster temel modeli seçin, ister daha büyük ekranlı versiyonları tercih edin; her modelde aynı oyun desteği sunuluyor.

Farklı model seçenekleriyle taşınabilir retro deneyimi

Konsolun giriş seviyesi modeli, 1.3 inç büyüklüğünde OLED ekranla donatıldı ve 128x64 piksel çözünürlük sunuyor. Üst modellerde ise hem ekran boyutunun hem de tasarımın değiştiği ifade edildi. Pro modelin daha büyük bir ekranla geldiği, Pro Max modelinde ise ekran boyutunun 2 inçe kadar ulaştığı açıklandı. Geliştirici ekip, cihazın başlangıç modelini 39 dolarlık fiyatla ön siparişe açtığını duyurdu. İlk sevkiyatların mayıs ayında yapılacağını da paylaştı.

Banana-Bit’in geliştirici ekibi, oyun geliştiricilerine yönelik bir yarışma düzenlediğini duyurdu. 30 Nisan tarihine kadar Arduboy Banana Jam etkinliğine katılanların, konsolu ücretsiz kazanma şansı elde edeceğini açıkladı. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, kendi geliştirdikleri oyunları Banana-Bit platformuna uyarlayarak başvuru yapmaları gerektiğini belirtti. Muz şeklindeki tasarımıyla öne çıkan konsolun, retro içerikleri taşınabilir bir formatta sunarak bu alandaki ilgiye farklı bir seçenek sunduğunu ifade etti.