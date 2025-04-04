Yeni nesil Switch’in çıkışına sayılı günler kala, hangi oyunların ilk günden oyuncularla buluşacağı da belli oldu. Nintendo, Switch 2’yi alacakları heyecanlandıracak 22 oyunu duyurdu. Konsol elinize geçtiği anda oynayabileceğiniz tüm yapımlar artık netleşmiş durumda.
Nintendo'nun Switch 2 modeli için düzenlediği tanıtım etkinliğinde karşımıza Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ve Kirby Air Riders gibi dikkat çeken oyunlar çıktı. Ancak bu oyunların bir kısmı, lansman sonrasında piyasaya sürülecek.
İşte Switch 2 ile birlikte gelen oyunlar
Nintendo, 3 Nisan itibarıyla çıkış gününde oynanabilecek tüm oyunların listesini paylaştı. Listede Mario Kart World, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ve Deltarune Bölüm 1-4 gibi öne çıkan yapımlar var. Bazı yapımlar ise önceki nesil Switch oyunlarının geliştirilmiş sürümleri olarak sunulacak.
Nintendo Switch 2’ye geleceği kesinleşen oyunlar:
- Bravely Default Flying Fairy HD Remaster
- Civilization VII
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Deltarune Bölüm 1-4
- Fast Fusion
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade
- Fortnit
- F-Zero GX (Nintendo Switch Online - NSO)
- Hitman: World of Assassination - Signature Edition
- Hogwarts Legacy
- Mario Kart World
- Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition
- Puyo Puyo Tetris 2S
- Rune Factory: Guardians of Azuma
- Soulcalibur II (NSO)
- Split Fiction
- Street Fighter 6
- Survival Kids
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Switch 2 Sürümü
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Switch 2 Sürümü
- The Legend of Zelda: The Wind Waker (NSO)
- Yakuza 0: Director's Cut