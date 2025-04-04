Nintendo, Switch 2 ile çıkış yapacak 22 oyunu açıkladı. Listede yeni ve geliştirilmiş oyun sürümleri de yer alıyor.

Yeni nesil Switch’in çıkışına sayılı günler kala, hangi oyunların ilk günden oyuncularla buluşacağı da belli oldu. Nintendo, Switch 2’yi alacakları heyecanlandıracak 22 oyunu duyurdu. Konsol elinize geçtiği anda oynayabileceğiniz tüm yapımlar artık netleşmiş durumda.

Nintendo'nun Switch 2 modeli için düzenlediği tanıtım etkinliğinde karşımıza Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ve Kirby Air Riders gibi dikkat çeken oyunlar çıktı. Ancak bu oyunların bir kısmı, lansman sonrasında piyasaya sürülecek.

İşte Switch 2 ile birlikte gelen oyunlar

Nintendo, 3 Nisan itibarıyla çıkış gününde oynanabilecek tüm oyunların listesini paylaştı. Listede Mario Kart World, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ve Deltarune Bölüm 1-4 gibi öne çıkan yapımlar var. Bazı yapımlar ise önceki nesil Switch oyunlarının geliştirilmiş sürümleri olarak sunulacak.

Nintendo Switch 2’ye geleceği kesinleşen oyunlar: