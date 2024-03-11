Yılın en büyük Xbox oyunlarından olan Senua's Saga: Hellblade 2'nin PlayStation'a geleceği iddia edildi. Güvenilir bir kaynak, bu iddianın doğru olup olmadığı hakkında açıklama yaptı.

Xbox patronu Phil Spencer, birkaç hafta önce iki yöneticiyle birlikte uzun süredir söylentileri dolaşan “Xbox özel oyunları diğer konsollara gelecek.” iddialarıyla ilgili açıklama yapmıştı. Spencer, özel oyun yaklaşımlarının devam edeceğini söylerken 4 oyunun PlayStation ve Nintendo Switch için çıkacağını ifade etmişti.

Son birkaç gündür ise önemli bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre yılın en çok beklenen Xbox oyunlarından olan Senua’s Saga: Hellblade 2, PlayStation 5 için çıkış yapacaktı.

İddia, Microsoft’tan şirket için haberleriyle tanınan bir editör tarafından yalanlandı

Özellikle PlayStation oyunlarını heyecanlandıran bu iddia hakkında direkt olarak Microsoft tarafından bir açıklama gelmese de güvenilir bir kaynaktan yalanlama geldi. Microsoft’tan şirket içi haberleriyle tanınan Windows Central’da Yönetici Editör olarak görev yapan Jez Corden, iddianın “şu an için tamamen yanlış” olduğunu belirtti.

21 Mayıs'ta piyasaya sürülecek Hellblade 2’nin PS’ye geleceği iddiası, Xbox Infinite Podcast isimli bir podcast yayınında ortaya atıldı. Buradaki bir kişi, iddiasını 4 farklı kaynağa dayandırdığını belirtti. Ancak Corden’ın açıklaması bunun doğru olmadığını gösterdi.

Bu tarz bir iddiayı ilk kez görmüyoruz. Xbox’ın resmî çapraz platform açıklamasından önce bazı kaynaklar, Starfield ve Hellblade 2 gibi büyük Xbox özel oyunlarının diğer platform desteği alabileceğini öne sürmüşlerdi fakat yanılmışlardı.

Zaten Phil Spencer’ın yaptığı açıklamalar da yeni iddianın yanlış olma ihtimalini güçlendiriyordu. O zamanki açıklamada sadece Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush ve Pentiment’ın diğer platformlara çıkacağı açıklandı ve Hellblade 2 de dahil başka hiçbir oyundan bahsedilmedi. Zaten Spencer, özel oyun yaklaşımlarından vazgeçmediklerini ve bu tarz oyunlar çıkarmaya devam edeceklerini belirtmişti. Bu da Hellblade gibi büyük oyunların ilk günden gelmeyeceğinin bir göstergesiydi.