MWC 2026: HONOR'un Duyurduğu Tüm Ürünler!

HONOR, MWC 2026 etkinliklerinde gövde gösterisi yaptı. Şirket, hemen her kategoride yeni ürünlerini duyurdu. Ayrıca HONOR'un insansı robot modeli HONOR Robot da resmen gösterildi.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden bir tanesi olan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2026) resmen başladı. Dünyanın dört bir yanından teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, Barselona'da bir araya geldiler ve en yeni teknolojilerini resmen duyurdular.

Çinli teknoloji devi HONOR da MWC 2026'da boy gösteren şirketlerden bir tanesiydi. Şirket, yeni akıllı telefonların yanı sıra insansı robotunu da ilk kez gösterdi. Bu içeriğimizde HONOR'un MWC 2026'da gerçekleştirdiği tüm duyurulara yakından bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.

HONOR'un MWC 2026'da gerçekleştirdiği tüm duyurular:

HONOR Robot Phone

HONOR, geçtiğimiz yılın sonlarında "Robot Phone" isimli bir akıllı telefon duyurmuştu. Özel bir gimbal teknolojisi ile donatılan telefon, açılabilir kamera modülüne ev sahipliği yapıyordu. MWC 2026'nın en dikkat çeken ürünlerinden biri olan Robot Phone, yapay zekâ desteği ile çevresini algılayıp, başını oynatabilecek ve müziğe göre dans edebilecek.

HONOR Robot

HONOR'un bir süredir gündemde olan insansı robotu "HONOR Robot" MWC 2026'da resmen gösterildi. Etkinlik boyunca hiç konuşmayan insansı robot, ev senaryolarının yanı sıra endüstriyel kullanıma da uygun olacak.

HONOR Magic V6

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon sektöründe dikkate değer işler yapan HONOR, bu kez Magic V6 modelini duyurdu. Teknik tarafta Magic V5'ten çok da farklı olmayan telefon, şirketin açıklamasına göre 4 milimetrelik kalınlığı ile kendi kategorisinde rekor kırmış durumda.

HONOR MagicPad 4

HONOR, MWC 2026'da yepyeni tablet modellerini de sergiledi. HONOR MagicPad 4, 4,8 milimetre kalınlık değeri ile dünyanın en ince tablet olarak kayıtlara geçti. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alan tablet, açık kaynak kodlu yapay zekâ modellerini yerleşik olarak çalıştırabilecek.

HONOR MagicBook Pro 14

HONOR MagicBook Pro 14, firmanın en yeni dizüstü bilgisayarı olarak karşımıza çıktı. Intel Core Ultra Series 3 işlemciden güç alan dizüstü bilgisayar, işlevsel özellikleriyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.