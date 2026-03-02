Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

MWC 2026: HONOR'un Duyurduğu Tüm Ürünler!

HONOR, MWC 2026 etkinliklerinde gövde gösterisi yaptı. Şirket, hemen her kategoride yeni ürünlerini duyurdu. Ayrıca HONOR'un insansı robot modeli HONOR Robot da resmen gösterildi.

MWC 2026: HONOR'un Duyurduğu Tüm Ürünler!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden bir tanesi olan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2026) resmen başladı. Dünyanın dört bir yanından teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, Barselona'da bir araya geldiler ve en yeni teknolojilerini resmen duyurdular.

Çinli teknoloji devi HONOR da MWC 2026'da boy gösteren şirketlerden bir tanesiydi. Şirket, yeni akıllı telefonların yanı sıra insansı robotunu da ilk kez gösterdi. Bu içeriğimizde HONOR'un MWC 2026'da gerçekleştirdiği tüm duyurulara yakından bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.

HONOR'un MWC 2026'da gerçekleştirdiği tüm duyurular:

HONOR Robot Phone

Başlıksız-1

HONOR, geçtiğimiz yılın sonlarında "Robot Phone" isimli bir akıllı telefon duyurmuştu. Özel bir gimbal teknolojisi ile donatılan telefon, açılabilir kamera modülüne ev sahipliği yapıyordu. MWC 2026'nın en dikkat çeken ürünlerinden biri olan Robot Phone, yapay zekâ desteği ile çevresini algılayıp, başını oynatabilecek ve müziğe göre dans edebilecek.

Honor'dan Akıllı Telefon Sektörüne "Yeni Tür": Dans Edebilen ve Sizi Takip Eden Robot Phone Tanıtıldı! Honor'dan Akıllı Telefon Sektörüne "Yeni Tür": Dans Edebilen ve Sizi Takip Eden Robot Phone Tanıtıldı!

HONOR Robot

Başlıksız-1

HONOR'un bir süredir gündemde olan insansı robotu "HONOR Robot" MWC 2026'da resmen gösterildi. Etkinlik boyunca hiç konuşmayan insansı robot, ev senaryolarının yanı sıra endüstriyel kullanıma da uygun olacak.

HONOR Magic V6

Başlıksız-1

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon sektöründe dikkate değer işler yapan HONOR, bu kez Magic V6 modelini duyurdu. Teknik tarafta Magic V5'ten çok da farklı olmayan telefon, şirketin açıklamasına göre 4 milimetrelik kalınlığı ile kendi kategorisinde rekor kırmış durumda.

HONOR MagicPad 4

Başlıksız-1

HONOR, MWC 2026'da yepyeni tablet modellerini de sergiledi. HONOR MagicPad 4, 4,8 milimetre kalınlık değeri ile dünyanın en ince tablet olarak kayıtlara geçti. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alan tablet, açık kaynak kodlu yapay zekâ modellerini yerleşik olarak çalıştırabilecek.

HONOR MagicBook Pro 14

Başlıksız-1

HONOR MagicBook Pro 14, firmanın en yeni dizüstü bilgisayarı olarak karşımıza çıktı. Intel Core Ultra Series 3 işlemciden güç alan dizüstü bilgisayar, işlevsel özellikleriyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

MWC

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

iPad Mini Rakibi Huawei MatePad Mini Tanıtıldı: OLED Ekran, 50 MP Kamera ve Dahası...

iPad Mini Rakibi Huawei MatePad Mini Tanıtıldı: OLED Ekran, 50 MP Kamera ve Dahası...

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed'ler, Far Cry'lar ve Dahası...

Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed'ler, Far Cry'lar ve Dahası...

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com