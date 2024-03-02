Üretken yapay zekâyı telefonun her alanına yayan bir işletim sistemi, MWC'de gösterildi.

Yapay zekâlı telefonları etrafta görmeye alışıyoruz. Bunlara tam anlamıyla yapay zekâlı diyemiyoruz gerçi. Çünkü yapay zekâ destekli özellikler barındırdıkları için bu şekilde anılıyorlar. Bunlar da fotoğraflarda arka plan silme, detaylı portre modu, aramalarda ses temizleme gibi basit özellikleri kapsıyor.

Fakat Mobile World Congress’te (MWC) Brain.ai ya da şirket ismiyle Brain Technologies’in tanıttığı ürün, yapay zekâlı telefon kavramının hayatımıza girişini hızlandıracak gibi görünüyor. İşletim sistemi üzerine çalışan şirket, bunu tamamen üretken yapay zekâya entegre çalıştırmasıyla dikkat çekiyor.

Alışık olduğumuz telefon deneyimi gibi değil.

Bu yüzden de her ne kadar şirketler bunun geleceğini görse de kullanıcıların uyum sağlayabilmeleri için, önce cihazın nasıl kullanıldığını ve daha pratik olup olmadığını gösteren bir ön gösterime ihtiyacı var. Şimdi kullanımına geçelim biz.

Cihazı açtığınızda statik bir ekran duruyor karşınızda. Oradan sonra yapmak istediğiniz şeyi sesli veya yazılı komutla iletiyorsunuz. Örneğin yaptığı gösterimde şirketin CEO’su Jerry Yue, telefonu ilk açtığında ninesine hediye tavsiyesi istiyor. Telefon buna herhangi bir cevap vermiyor ve direkt olarak e-ticaret sonuçlarını önüne getiriyor. Gösterimde sadece Amazon linkleri görünse de Yue, ürün çıktığı zaman 7.000’den fazla mağaza destekleyecek.

“Bu yapay zekâ modelleri sizin kara kutunuz olacak.” diyerek güvenlik tarafına geçen Yue, herhangi bir öneri yaptığımızda bu öneriyi neden yaptığımızı bile size açıklayacağız diyerek kendini ifade etti. Ayrıca cihazda üçüncü parti uygulama olmaması da ilginç.

Kullandıkça gelişecek bir ürün.

Siz arama yaptıkça, soru sordukça, hediye tavsiyesi istedikçe ve farklı şeyler danıştıkça Brain.ai size özel daha isabetli cevaplar verecek. En temelinde kendi modeline odaklanacak olan bu model, ihtiyaç duyduğu noktada doğru bilgiyi ulaştırabilmek için Google ve OpenAI gibi üçüncü parti üreticilerden bilgi alacak.

Kamera gibi konular hakkında, bu tür konular işletim sisteminin hangi cihaz üzerinde olacağına göre de değişeceğinden ve işletim sistemi demosunun gösterildiği cihaz da örnek olduğundan net bir şey söylemek zor.

Ayrıca telefonun, alışık olduğumuz görüntü oluşturma gibi işlemleri de yapabildiğini belirtelim.

Son olarak yapay zekâ işlemelerinin cihaz üzerinde yapılmadığını belirtelim. Bu da, işletim sistemine ev sahipliği yapacak cihazın ne kadar güçlü bağlantı özellikleri varsa yapay zekâ işlerinin o kadar hızlı yürüyeceğini gösteriyor.

E bu telefon Android mi şimdi?

Hem evet hem hayır. Evet, çünkü cihazın işletim sistemi Android kernel üzerine kurulu. Hayır, çünkü bizim bildiğimiz Android işletim sisteminden çok farklı. Bunun ayrımını Huawei cihazlara bakınca da anlayabilirsiniz. Onlar da Android cihazlar fakat işletim sistemi konusunda alışık olduklarımızdan ayrılıyorlar.